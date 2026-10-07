Världen

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    Ungdomar protesterar står det på skylten. Foto: Agneta Liljeqvist/TT

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    Mélisande i Nice är en av dem som inte går till skolan utan är med i protesterna. Foto: Agneta Liljeqvist/TT

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    Abderhmane och Virgil i Nice är också med i protesterna. Foto: Agneta Liljeqvist/TT

  • France High School Protests

    Det har blivit våldsamt mellan poliser och elever i vissa protester. Här i Paris. Foto: Aurelien Morissard/AP/TT

Mer protester i Frankrike

Det fortsätter att vara
stora protester i Frankrike.

Flera hundra tusen elever
från gymnasiet protesterade
i olika städer i tisdags.

Fackförbund
och några politiska partier
var också med och protesterade.

– Vi vill ha våra rättigheter
och göra motstånd.
Det är vad Frankrike handlar om,
sa eleven Lamine i Paris.

Eleverna protesterar
för att många skolor saknar lärare.
Klassrummen är trånga,
slitna och smutsiga.

Eleverna tycker att
skoldagarna är för långa.
Dagen börjar klockan 08.00
och slutar 18.00.

Eleverna är också kritiska
mot universitetens utbildningar.
De tycker att det är orättvist
vilka som får börja på universitet.

Nu säger landets ledare
Emmanuel Macron att han
ska träffa ministrarna
som har ansvar för
skolorna i Frankrike.

Eleverna vill
att skolorna blir bättre.
Men det kostar pengar.

Frankrike har redan
problem med pengar.
Landet har lånat mycket pengar
och har stora skulder.

8 SIDOR/TT

Protesterna började förra veckan
  • Protesterna mot Frankrikes
    skolor började förra veckan.
  • Det har blivit våldsamt
    under en del protester.
    Poliserna har använt tårgas
    mot en del som protesterar.
  • Skolor har börjat brinna.
  • Både poliser och elever
    har blivit skadade
    under protesterna.
  • Hittills har poliserna
    tagit fast över
    6 500 unga personer.
  • Poliserna har också fått kritik
    för att de har använt
    för mycket våld.

7 oktober 2026

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1 kommentar
  1. Milenka skriver:
    7 oktober, 2026 kl. 16:18

    Stackars unga människor!!!😴😔😠😠💞

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