Världen
Ungdomar protesterar står det på skylten. Foto: Agneta Liljeqvist/TT
Mélisande i Nice är en av dem som inte går till skolan utan är med i protesterna. Foto: Agneta Liljeqvist/TT
Abderhmane och Virgil i Nice är också med i protesterna. Foto: Agneta Liljeqvist/TT
Det har blivit våldsamt mellan poliser och elever i vissa protester. Här i Paris. Foto: Aurelien Morissard/AP/TT
Mer protester i Frankrike
Det fortsätter att vara
stora protester i Frankrike.
Flera hundra tusen elever
från gymnasiet protesterade
i olika städer i tisdags.
Fackförbund
och några politiska partier
var också med och protesterade.
– Vi vill ha våra rättigheter
och göra motstånd.
Det är vad Frankrike handlar om,
sa eleven Lamine i Paris.
Eleverna protesterar
för att många skolor saknar lärare.
Klassrummen är trånga,
slitna och smutsiga.
Eleverna tycker att
skoldagarna är för långa.
Dagen börjar klockan 08.00
och slutar 18.00.
Eleverna är också kritiska
mot universitetens utbildningar.
De tycker att det är orättvist
vilka som får börja på universitet.
Nu säger landets ledare
Emmanuel Macron att han
ska träffa ministrarna
som har ansvar för
skolorna i Frankrike.
Eleverna vill
att skolorna blir bättre.
Men det kostar pengar.
Frankrike har redan
problem med pengar.
Landet har lånat mycket pengar
och har stora skulder.
8 SIDOR/TT
- Protesterna mot Frankrikes
skolor började förra veckan.
- Det har blivit våldsamt
under en del protester.
Poliserna har använt tårgas
mot en del som protesterar.
- Skolor har börjat brinna.
- Både poliser och elever
har blivit skadade
under protesterna.
- Hittills har poliserna
tagit fast över
6 500 unga personer.
- Poliserna har också fått kritik
för att de har använt
för mycket våld.
7 oktober 2026
Stackars unga människor!!!😴😔😠😠💞