Mer protester i Frankrike

Det fortsätter att vara

stora protester i Frankrike.

Flera hundra tusen elever

från gymnasiet protesterade

i olika städer i tisdags.

Fackförbund

och några politiska partier

var också med och protesterade.

– Vi vill ha våra rättigheter

och göra motstånd.

Det är vad Frankrike handlar om,

sa eleven Lamine i Paris.

Eleverna protesterar

för att många skolor saknar lärare.

Klassrummen är trånga,

slitna och smutsiga.

Eleverna tycker att

skoldagarna är för långa.

Dagen börjar klockan 08.00

och slutar 18.00.

Eleverna är också kritiska

mot universitetens utbildningar.

De tycker att det är orättvist

vilka som får börja på universitet.

Nu säger landets ledare

Emmanuel Macron att han

ska träffa ministrarna

som har ansvar för

skolorna i Frankrike.

Eleverna vill

att skolorna blir bättre.

Men det kostar pengar.

Frankrike har redan

problem med pengar.

Landet har lånat mycket pengar

och har stora skulder.

8 SIDOR/TT