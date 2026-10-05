Protester mot skolor i Frankrike

I två veckor

har unga människor

protesterat i Frankrike.

Protesterna började

i september nära staden Paris.

Nu finns protesterna i flera städer.

Det är elever i gymnasiet

som protesterar.

De tycker att skolorna

har stora problem.

Många skolor saknar lärare.

Klassrummen är trånga

och slitna och smutsiga.

– Taken faller ner.

Det finns råttor i vissa skolor,

säger en elev till tidningen

Svenska Dagbladet.

Eleverna vill

att landets regering

gör något åt problemen.

En del protester

har blivit våldsamma.

Folk har tänt eld på skolor

och attackerat bilar.

Poliserna har använt tårgas.

De har tagit fast ungefär

två tusen personer.

Nästan alla är under 18 år.

Flera poliser och tonåringar

har blivit skadade i protesterna.

I dag måndag är flera hundra

skolor i Frankrike stängda

på grund av protesterna.

8 SIDOR/TT