Världen
Elever springer från polisernas tårgas under en protest i staden Lyon. Foto: Laurent Cipriani/AP/TT
Protester mot skolor i Frankrike
I två veckor
har unga människor
protesterat i Frankrike.
Protesterna började
i september nära staden Paris.
Nu finns protesterna i flera städer.
Det är elever i gymnasiet
som protesterar.
De tycker att skolorna
har stora problem.
Många skolor saknar lärare.
Klassrummen är trånga
och slitna och smutsiga.
– Taken faller ner.
Det finns råttor i vissa skolor,
säger en elev till tidningen
Svenska Dagbladet.
Eleverna vill
att landets regering
gör något åt problemen.
En del protester
har blivit våldsamma.
Folk har tänt eld på skolor
och attackerat bilar.
Poliserna har använt tårgas.
De har tagit fast ungefär
två tusen personer.
Nästan alla är under 18 år.
Flera poliser och tonåringar
har blivit skadade i protesterna.
I dag måndag är flera hundra
skolor i Frankrike stängda
på grund av protesterna.
8 SIDOR/TT
5 oktober 2026
Nice antar jag
hej
😀
Kan inte regeringen i Frankrike göra något 2 saker som är hemskt med detta skolorna och protesterna framför allt som är värst är skolorna
Vad modiga dom som vågar protestera!😊
Men ändå lite obehagligt, men om det är väldigt skabbigt förstår jag.