Stopp för attacker i en stad

Från i dag tisdag är det stopp

för attacker i staden Olesjky

i Ukraina.

Pausen i kriget

ska vara i några dagar.

Folk som är kvar i staden

ska få hjälp med mat och mediciner.

De som vill ska få hjälp

att lämna staden.

Både Ryssland och Ukraina

lovar att följa pausen

i staden.

Men Ryssland fortsätter

att attackera andra städer.

I huvudstaden Kiev

har minst en person dött

i en attack under natten till tisdag.

Melania Trump har hjälpt till

att ordna pausen i Olesjky.

Hon är gift

med USAs ledare Donald Trump.

Han har lovat

att ordna fred i kriget.

I november planerar

Ukraina, Ryssland och USA

att träffas och prata om kriget.

Rysslands stora attacker

mot Ukraina började

i februari år 2022.

Över 19 tusen vanliga människor

i Ukraina har dött i kriget.

Över 700 är barn.

Det säger Ukrainas myndigheter.

8 SIDOR/TT