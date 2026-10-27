Världen

Staden syns ovanifrån. Många hus är trasiga,

Just nu är det stopp för attacker i staden Olesjky. Människor ska få hjälp. Foto: Separate Marine Brigade Borysfen/AP/TT

Stopp för attacker i en stad

Från i dag tisdag är det stopp
för attacker i staden Olesjky
i Ukraina.

Pausen i kriget
ska vara i några dagar.
Folk som är kvar i staden
ska få hjälp med mat och mediciner.
De som vill ska få hjälp
att lämna staden.

Både Ryssland och Ukraina
lovar att följa pausen
i staden.

Men Ryssland fortsätter
att attackera andra städer.
I huvudstaden Kiev
har minst en person dött
i en attack under natten till tisdag.

Melania Trump har hjälpt till
att ordna pausen i Olesjky.
Hon är gift
med USAs ledare Donald Trump.
Han har lovat
att ordna fred i kriget.

I november planerar
Ukraina, Ryssland och USA
att träffas och prata om kriget.

Rysslands stora attacker
mot Ukraina började
i februari år 2022.

Över 19 tusen vanliga människor
i Ukraina har dött i kriget.
Över 700 är barn.
Det säger Ukrainas myndigheter.

8 SIDOR/TT

27 oktober 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Maja skriver:
    27 oktober, 2026 kl. 10:49

    Kidnappar inte soldater människor (vuxna och barn)? Jag menar, som när de kidnappade människor i Syrien och satte dem i Saydnaya-fängelset. Finns det inte sådant i Ukraina, Rysslands kriget? 🙁

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar