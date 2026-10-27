Världen
Just nu är det stopp för attacker i staden Olesjky. Människor ska få hjälp. Foto: Separate Marine Brigade Borysfen/AP/TT
Stopp för attacker i en stad
Från i dag tisdag är det stopp
för attacker i staden Olesjky
i Ukraina.
Pausen i kriget
ska vara i några dagar.
Folk som är kvar i staden
ska få hjälp med mat och mediciner.
De som vill ska få hjälp
att lämna staden.
Både Ryssland och Ukraina
lovar att följa pausen
i staden.
Men Ryssland fortsätter
att attackera andra städer.
I huvudstaden Kiev
har minst en person dött
i en attack under natten till tisdag.
Melania Trump har hjälpt till
att ordna pausen i Olesjky.
Hon är gift
med USAs ledare Donald Trump.
Han har lovat
att ordna fred i kriget.
I november planerar
Ukraina, Ryssland och USA
att träffas och prata om kriget.
Rysslands stora attacker
mot Ukraina började
i februari år 2022.
Över 19 tusen vanliga människor
i Ukraina har dött i kriget.
Över 700 är barn.
Det säger Ukrainas myndigheter.
8 SIDOR/TT
27 oktober 2026
Kidnappar inte soldater människor (vuxna och barn)? Jag menar, som när de kidnappade människor i Syrien och satte dem i Saydnaya-fängelset. Finns det inte sådant i Ukraina, Rysslands kriget? 🙁