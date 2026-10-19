Världen
Ukrainas ledare Zelenskyj. Foto: Omar Havana/AP/TT
– Trump pressar Ukraina
– USAs ledare Donald Trump
försöker pressa Ukraina
att ge upp i kriget mot Ryssland.
Det säger Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj.
Den 3 november
är det val i USA.
Det kallas mellanårsval.
USAs ledare Donald Trump
fortsätter som ledare.
Men en del politiker
i USAs riksdag kan bytas ut.
USAs politik
om hjälp till Ukraina
kan ändras efter valet.
Trump har nyligen stoppat straff
med pengar mot Ryssland, tullar.
Det blir billigare för Ryssland
att sälja olja och gas.
EU och flera politiker i USA
är kritiska mot
att Trump har gjort så.
Trump säger att det är bra för USA
och kan hjälpa till att få slut på kriget.
Rysslands ledare Vladimir Putin
vill nu ha ett möte om ett slut på kriget.
Han vill ha mötet med USA och Kina.
Men inget möte är bestämt.
Det säger tidningen Wall Street Journal.
– Vi har farliga dagar
framför oss fram till valet i USA,
säger Ukrainas ledare Zelenskyj.
Den senaste tiden
har de ryska attackerna
mot Ukraina ökat mycket.
8 SIDOR/TT
19 oktober 2026
Jag gillar inte donald trump och han är en apelsin😤😠😠😠😠😠
jag ba hatarrrr donald!!!
en fråga till 8sidor, tycker ni att han gör fel?💔
Jävla idioti varför inte vara kompisar!!!!😩😩😩😩😩😩😩
Ja vem som startade detta mördande av oskyldiga människor. Råder ingen tvekan om. Att sen en gammal dement president i USA helt plötsligt blivigt kompis med en terrorist och krigsförbrytare. För oljans skull. Det är patetiskt att planeten ska behöva hotas av ännu ett världskrig.
Men va’fan trump du ska stödja Ukraina inte ryssland