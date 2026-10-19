– Trump pressar Ukraina

– USAs ledare Donald Trump

försöker pressa Ukraina

att ge upp i kriget mot Ryssland.

Det säger Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj.

Den 3 november

är det val i USA.

Det kallas mellanårsval.

USAs ledare Donald Trump

fortsätter som ledare.

Men en del politiker

i USAs riksdag kan bytas ut.

USAs politik

om hjälp till Ukraina

kan ändras efter valet.

Trump har nyligen stoppat straff

med pengar mot Ryssland, tullar.

Det blir billigare för Ryssland

att sälja olja och gas.

EU och flera politiker i USA

är kritiska mot

att Trump har gjort så.

Trump säger att det är bra för USA

och kan hjälpa till att få slut på kriget.

Rysslands ledare Vladimir Putin

vill nu ha ett möte om ett slut på kriget.

Han vill ha mötet med USA och Kina.

Men inget möte är bestämt.

Det säger tidningen Wall Street Journal.

– Vi har farliga dagar

framför oss fram till valet i USA,

säger Ukrainas ledare Zelenskyj.

Den senaste tiden

har de ryska attackerna

mot Ukraina ökat mycket.

8 SIDOR/TT