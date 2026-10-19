Världen

Han står på en scen och har nyss talat.

Ukrainas ledare Zelenskyj. Foto: Omar Havana/AP/TT

– Trump pressar Ukraina

– USAs ledare Donald Trump
försöker pressa Ukraina
att ge upp i kriget mot Ryssland.

Det säger Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj.

Den 3 november
är det val i USA.
Det kallas mellanårsval.
USAs ledare Donald Trump
fortsätter som ledare.
Men en del politiker
i USAs riksdag kan bytas ut.

USAs politik
om hjälp till Ukraina
kan ändras efter valet.

Trump har nyligen stoppat straff
med pengar mot Ryssland, tullar.
Det blir billigare för Ryssland
att sälja olja och gas.
EU och flera politiker i USA
är kritiska mot
att Trump har gjort så.

Trump säger att det är bra för USA
och kan hjälpa till att få slut på kriget.

Rysslands ledare Vladimir Putin
vill nu ha ett möte om ett slut på kriget.
Han vill ha mötet med USA och Kina.
Men inget möte är bestämt.
Det säger tidningen Wall Street Journal.

– Vi har farliga dagar
framför oss fram till valet i USA,
säger Ukrainas ledare Zelenskyj.

Den senaste tiden
har de ryska attackerna
mot Ukraina ökat mycket.

8 SIDOR/TT

19 oktober 2026

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5 kommentarer
  1. Patrik skriver:
    19 oktober, 2026 kl. 12:53

    Jag gillar inte donald trump och han är en apelsin😤😠😠😠😠😠

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  2. argesivva tjejen skriver:
    19 oktober, 2026 kl. 16:21

    jag ba hatarrrr donald!!!
    en fråga till 8sidor, tycker ni att han gör fel?💔

    Svara
  3. Anonym skriver:
    19 oktober, 2026 kl. 19:31

    Jävla idioti varför inte vara kompisar!!!!😩😩😩😩😩😩😩

    Svara
  4. Rättvisa skriver:
    19 oktober, 2026 kl. 20:17

    Ja vem som startade detta mördande av oskyldiga människor. Råder ingen tvekan om. Att sen en gammal dement president i USA helt plötsligt blivigt kompis med en terrorist och krigsförbrytare. För oljans skull. Det är patetiskt att planeten ska behöva hotas av ännu ett världskrig.

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  5. Vinne skriver:
    19 oktober, 2026 kl. 20:35

    Men va’fan trump du ska stödja Ukraina inte ryssland

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