Han lämnar makten

Nu blir det en ny regering

i landet Bangladesh i Asien.

Politikern Muhammad Yunus

lämnar makten.

För två år sedan

var det protester i Bangladesh.

Ledaren för landet

blev tvingad att sluta.

Efter det har det varit

en tillfällig regering.

Muhammad Yunus

var ledare för den regeringen.

Nyligen var det val i landet.

Partiet BNP vann.

De är nationalister.

Nu tar BNP makten i landet.

Muhammad Yunus slutar.

Muhammad Yunus

har tidigare jobbat mycket med

att hjälpa fattiga människor.

Därför fick han

Nobels pris för fred år 2006.

