Världen
Muhammad Yunus är 85 år. Foto: Mahmud Hossain Opu/AP/TT
Han lämnar makten
Nu blir det en ny regering
i landet Bangladesh i Asien.
Politikern Muhammad Yunus
lämnar makten.
För två år sedan
var det protester i Bangladesh.
Ledaren för landet
blev tvingad att sluta.
Efter det har det varit
en tillfällig regering.
Muhammad Yunus
var ledare för den regeringen.
Nyligen var det val i landet.
Partiet BNP vann.
De är nationalister.
Nu tar BNP makten i landet.
Muhammad Yunus slutar.
Muhammad Yunus
har tidigare jobbat mycket med
att hjälpa fattiga människor.
Därför fick han
Nobels pris för fred år 2006.
8 SIDOR/TT
17 februari 2026