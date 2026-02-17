Världen

Han har grått hår och glasögon. Han vinkar med ena handen.

Muhammad Yunus är 85 år. Foto: Mahmud Hossain Opu/AP/TT

Han lämnar makten

Nu blir det en ny regering
i landet Bangladesh i Asien.
Politikern Muhammad Yunus
lämnar makten.

För två år sedan
var det protester i Bangladesh.
Ledaren för landet
blev tvingad att sluta.

Efter det har det varit
en tillfällig regering.
Muhammad Yunus
var ledare för den regeringen.

Nyligen var det val i landet.
Partiet BNP vann.
De är nationalister.

Nu tar BNP makten i landet.
Muhammad Yunus slutar.

Muhammad Yunus
har tidigare jobbat mycket med
att hjälpa fattiga människor.
Därför fick han
Nobels pris för fred år 2006.

8 SIDOR/TT

17 februari 2026

