Frankrike skyller på Iran

Flera hundra affärer

i Frankrike fick sina kylar

och frysar förstörda.

Det hände i mitten av oktober.

Det var brottslingar

som attackerade datorer

som styr frysarna.

Brottslingarna gjorde

att frysarna slutade fungera.

Maten blev förstörd.

Nu säger Frankrikes regering

att det var Iran som gjorde attacken.

– Vi vet att det var Irans militärer.

Det säger Jean-Noel Barrot

i Frankrikes regering.

Nu säger han att Frankrike

ska straffa Irans militärer

på olika sätt.

De får inte resa till Europa

och blir stoppade att använda

pengar de har i andra länder.

Det har varit en liknande attack

mot frysar i Sverige.

Två grupper som gillar Ryssland

säger att de gjorde de attackerna.

8 SIDOR/TT