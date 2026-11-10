Frankrike skyller på Iran
Flera hundra affärer
i Frankrike fick sina kylar
och frysar förstörda.
Det hände i mitten av oktober.
Det var brottslingar
som attackerade datorer
som styr frysarna.
Brottslingarna gjorde
att frysarna slutade fungera.
Maten blev förstörd.
Nu säger Frankrikes regering
att det var Iran som gjorde attacken.
– Vi vet att det var Irans militärer.
Det säger Jean-Noel Barrot
i Frankrikes regering.
Nu säger han att Frankrike
ska straffa Irans militärer
på olika sätt.
De får inte resa till Europa
och blir stoppade att använda
pengar de har i andra länder.
Det har varit en liknande attack
mot frysar i Sverige.
Två grupper som gillar Ryssland
säger att de gjorde de attackerna.
8 SIDOR/TT
Dessa är inte friska !!!man gör inte så.konstiga typer hittar på konstiga saker.sluta med dumheterna vad har ni vunnit på det???
Ja dessa terrordåd som riktigt sjuka människor håller på med. Att lita på någon som tar på sig skulden är naivt. Osmart att göra saker och sen tala om att man är ansvarig. Då får man ögonen på sig och svårt utföra fler terrordåd. Terrorister är ju inte de vassaste knivarna i lådan precis.
Varför skyller Frankrike på Iran?
Terrorangreppen styrs ifrån Iran. Det är sant.
De flesta terrorgrupper är islamister.