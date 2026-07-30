Världen
Brandmän släcker en brand i skogen nära staden Bordeaux i Frankrike. Foto: Emma Da Silva/AP/TT
Många gripna för bränder
Brandmän i Frankrike
jobbar just nu med
att släcka många bränder
i skogarna.
– Men alla bränder
är inte olyckor.
Det säger Laurent Nuñez.
Han är minister
i den franska regeringen.
Under månaden juli
har poliserna gripit
över 160 personer.
De är misstänkta
för att ha startat bränder.
Den som blir dömd
för att att ha startat
en brand med flit
kan straffas
med 15 år i fängelset.
8 SIDOR/TT
30 juli 2026
Dessa människor är inte friska .psykopatiskt beteende. Hur kan man göra så??och förstöra naturen.
Det är likadant i Sverige. Mängder av hus börjar brinna.
Anlagda bränder.
Hej 8 Sidor!
Fixa gärna den sista delen, och skriv såhär:
Den som startar en brand med flit kan dömas till 15 års fängelse
Tack!
Tack!
/8 Sidor
Skogsbränder i Sverige just nu. De är också anlagda.