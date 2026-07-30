Många gripna för bränder

Brandmän i Frankrike

jobbar just nu med

att släcka många bränder

i skogarna.

– Men alla bränder

är inte olyckor.

Det säger Laurent Nuñez.

Han är minister

i den franska regeringen.

Under månaden juli

har poliserna gripit

över 160 personer.

De är misstänkta

för att ha startat bränder.

Den som blir dömd

för att att ha startat

en brand med flit

kan straffas

med 15 år i fängelset.

8 SIDOR/TT