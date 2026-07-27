Världen

  • France Wildfires

    Bränderna i Frankrike fortsätter. De är svåra att släcka. Foto: Emma Da Silva/AP/TT

  • APTOPIX Spain Europe Wildfires

    Ett flygplan släcker eld i Spanien. Foto: Manu Fernandez/AP/TT

Bränderna fortsätter i Europa

Bränderna i Spanien
och i Frankrike fortsätter.
De är svåra att släcka.

Ungefär 350 tusen
människor har tvingats fly
från sina hem
i Spanien och i Frankrike.

Branden i Spanien är
den största hittills i landet.
Men nu kan en del människor
få flytta hem igen.

– Jag är väldigt orolig.
Vi har fortfarande
en lång sommar framför oss.

Det säger Spaniens kung Felipe.
Han besökte människor
som tvingats fly.

I Frankrike har branden
i området Gironde
varit i fem dagar.

Ett område lika stort
som svenska ön Öland
har brunnit.
Det sprids farlig rök från branden.
Tåg har blivit stoppade.
Turister får rådet
att åka till andra platser.

På måndagen ska
Frankrikes ledare Macron
ha ett särskilt möte om branden.

8 SIDOR/TT

27 juli 2026

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. MILENA skriver:
    27 juli, 2026 kl. 10:13

    FRUKTANSVÄRT!😔😮😷

    Svara
  2. JonteBronte skriver:
    27 juli, 2026 kl. 10:18

    Och här ska vi gå och frysa istället

    Svara
  3. Maja skriver:
    27 juli, 2026 kl. 12:05

    Har nån människa dött än så länge?

    Svara
  4. MILENA skriver:
    27 juli, 2026 kl. 13:22

    Det är många som måste flytta! MAJA-älska människor för deras själ inte deras tillhörighet…i min 52 år jag vet att människor är bara goda och onda!😔

    Svara
  5. D skriver:
    27 juli, 2026 kl. 23:24

    sånt är livet

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar