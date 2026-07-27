Bränderna fortsätter i Europa

Bränderna i Spanien

och i Frankrike fortsätter.

De är svåra att släcka.

Ungefär 350 tusen

människor har tvingats fly

från sina hem

i Spanien och i Frankrike.

Branden i Spanien är

den största hittills i landet.

Men nu kan en del människor

få flytta hem igen.

– Jag är väldigt orolig.

Vi har fortfarande

en lång sommar framför oss.

Det säger Spaniens kung Felipe.

Han besökte människor

som tvingats fly.

I Frankrike har branden

i området Gironde

varit i fem dagar.

Ett område lika stort

som svenska ön Öland

har brunnit.

Det sprids farlig rök från branden.

Tåg har blivit stoppade.

Turister får rådet

att åka till andra platser.

På måndagen ska

Frankrikes ledare Macron

ha ett särskilt möte om branden.

8 SIDOR/TT