Världen
Bränderna i Frankrike fortsätter. De är svåra att släcka. Foto: Emma Da Silva/AP/TT
Ett flygplan släcker eld i Spanien. Foto: Manu Fernandez/AP/TT
Bränderna fortsätter i Europa
Bränderna i Spanien
och i Frankrike fortsätter.
De är svåra att släcka.
Ungefär 350 tusen
människor har tvingats fly
från sina hem
i Spanien och i Frankrike.
Branden i Spanien är
den största hittills i landet.
Men nu kan en del människor
få flytta hem igen.
– Jag är väldigt orolig.
Vi har fortfarande
en lång sommar framför oss.
Det säger Spaniens kung Felipe.
Han besökte människor
som tvingats fly.
I Frankrike har branden
i området Gironde
varit i fem dagar.
Ett område lika stort
som svenska ön Öland
har brunnit.
Det sprids farlig rök från branden.
Tåg har blivit stoppade.
Turister får rådet
att åka till andra platser.
På måndagen ska
Frankrikes ledare Macron
ha ett särskilt möte om branden.
8 SIDOR/TT
27 juli 2026
FRUKTANSVÄRT!😔😮😷
Och här ska vi gå och frysa istället
Har nån människa dött än så länge?
Det är många som måste flytta! MAJA-älska människor för deras själ inte deras tillhörighet…i min 52 år jag vet att människor är bara goda och onda!😔
sånt är livet