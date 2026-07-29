Världen
Tre personer håller en slang. De hjälper till att släcka i skogen i området Lacanau i Frankrike. Foto: Baz Ratner/AP/TT
Brandmän jobbar med att släcka eld i skogen väster om staden Bordeaux i Frankrike. Foto: Emma Da Silva/AP/TT
Ännu varmare vid bränderna
Bränderna i Frankrike
och Spanien fortsätter.
Den stora branden väster
om den franska staden Bordeaux
är inte släckt.
Men den blir inte större.
Det sa myndigheterna på tisdagen.
Vädret blir samtidigt varmare.
Det kan bli ungefär
40 grader varmt
de närmaste dagarna.
Det gör risken stor
för nya bränder.
Flera tusen brandmän
jobbar med att släcka.
Militärer och vanliga människor
hjälper också till.
Flera hundra tusen människor
har redan lämnat sina hem
i Frankrike.
Nu måste folk lämna
alla campingplatser
i franska kommunen Lacanau.
8 SIDOR/TT
29 juli 2026
Alla hus kommer bli förstörda. När de kommer tillbaka där de bor kommer de inte kunna leva där, så synd om de! 🙁