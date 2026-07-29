Ännu varmare vid bränderna

Bränderna i Frankrike

och Spanien fortsätter.

Den stora branden väster

om den franska staden Bordeaux

är inte släckt.

Men den blir inte större.

Det sa myndigheterna på tisdagen.

Vädret blir samtidigt varmare.

Det kan bli ungefär

40 grader varmt

de närmaste dagarna.

Det gör risken stor

för nya bränder.

Flera tusen brandmän

jobbar med att släcka.

Militärer och vanliga människor

hjälper också till.

Flera hundra tusen människor

har redan lämnat sina hem

i Frankrike.

Nu måste folk lämna

alla campingplatser

i franska kommunen Lacanau.

8 SIDOR/TT