Alla Väljare

Två äldre promenerar.

Pensionärer kan få lite mer i pension vissa år. Foto: Fotograferna Holmberg/TT

Mer i pension vissa år

Folk kan få lite mer
pengar i pension vissa år.

Pensionärer ska få mer pengar
de år när staten
har extra mycket pengar
i en del av det system
som sköter pensionerna.

Det vill alla partier
i riksdagen.
Ändringen ska börja gälla
från den 1 januari år 2027.

Men det blir inte
så mycket mer pengar.
Det kan handla om
hundra kronor mer i månaden
eller lite mindre
för en pensionär.

En del organisationer
är kritiska.
De tycker att det är
för lite pengar.
De vill att pensionärerna får mer.

Det tycker bland annat
organisationen
för pensionärer, PRO
och fackförbundet LO.

8 SIDOR/TT

28 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. mio bengtsson skriver:
    28 augusti, 2025 kl. 10:27

    Jag är pensionär🤠🤠🤠🥳🥳🥳🥳🥳😴😴😔😔😍😍😍😍😂😂😂😂😃😃😀😀

    Svara
  2. Sofia skriver:
    28 augusti, 2025 kl. 10:44

    De får 100 kronor mer vissa år samt hyran höjs 700 kronor varje månad varje år. Tror de att folk kan inte matte?

    Svara
  3. Henry keres skriver:
    28 augusti, 2025 kl. 11:34

    Jag hoppas att jag kan få pension snart jag vill inte jobba mer som ett barn😢

    Svara
