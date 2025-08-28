Mer i pension vissa år

Folk kan få lite mer

pengar i pension vissa år.

Pensionärer ska få mer pengar

de år när staten

har extra mycket pengar

i en del av det system

som sköter pensionerna.

Det vill alla partier

i riksdagen.

Ändringen ska börja gälla

från den 1 januari år 2027.

Men det blir inte

så mycket mer pengar.

Det kan handla om

hundra kronor mer i månaden

eller lite mindre

för en pensionär.

En del organisationer

är kritiska.

De tycker att det är

för lite pengar.

De vill att pensionärerna får mer.

Det tycker bland annat

organisationen

för pensionärer, PRO

och fackförbundet LO.

