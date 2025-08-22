Alla Väljare
Enköping ska få ett kontor som ska hjälpa soldater i Nato. Foto: Johan Nilsson/TT
Ministern Pål Jonson berättade att Enköping ska få ett kontor där Nato ska jobba med att hjälpa soldater. Foto: Pontus Lundahl/TT
Nato får kontor i Enköping
Sverige och staden Enköping
ska få ett kontor
där gruppen Nato ska jobba.
I Nato samarbetar militärer
från flera länder.
Sverige är med i Nato
sedan förra året.
Natos kontor i Enköping
ska jobba med transporter.
De ska hjälpa stora grupper
med soldater som kommer
till Sverige från Norge
att flytta sig till olika platser.
Till exempel till Finland, Estland,
Lettland och Litauen.
Det bestämde regeringen
i torsdags efter
ett möte med Nato.
Om det blir krig
ska kontoret i Enköping
också hjälpa soldaterna
med saker de behöver.
Till exempel bränsle
och ammunition till vapen.
Ungefär 70 personer ska jobba
för Nato i Enköping.
Pål Jonson är regeringens
minister för militärer och försvar.
Han säger att Sveriges mark
är viktig för Nato.
Natos kontor i Enköping
kan öppna år 2027.
22 augusti 2025
Jättebra
Så blir Enköping ett legitimt militär mål, om det blir krig. Maskerat som soldaternas resebyrå, fast under USAs lagstiftning. Jag är emot NATO.
Nato är det bästa för Sverige, man känner sig så otrygg annars. det är min åsikt, men alla får tycka naturligtvis.