Nato får kontor i Enköping

Sverige och staden Enköping

ska få ett kontor

där gruppen Nato ska jobba.

I Nato samarbetar militärer

från flera länder.

Sverige är med i Nato

sedan förra året.

Natos kontor i Enköping

ska jobba med transporter.

De ska hjälpa stora grupper

med soldater som kommer

till Sverige från Norge

att flytta sig till olika platser.

Till exempel till Finland, Estland,

Lettland och Litauen.

Det bestämde regeringen

i torsdags efter

ett möte med Nato.

Om det blir krig

ska kontoret i Enköping

också hjälpa soldaterna

med saker de behöver.

Till exempel bränsle

och ammunition till vapen.

Ungefär 70 personer ska jobba

för Nato i Enköping.

Pål Jonson är regeringens

minister för militärer och försvar.

Han säger att Sveriges mark

är viktig för Nato.

Natos kontor i Enköping

kan öppna år 2027.

8 SIDOR/TT