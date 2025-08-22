Alla Väljare

Nato får kontor i Enköping

Sverige och staden Enköping
ska få ett kontor
där gruppen Nato ska jobba.

I Nato samarbetar militärer
från flera länder.
Sverige är med i Nato
sedan förra året.

Natos kontor i Enköping
ska jobba med transporter.
De ska hjälpa stora grupper
med soldater som kommer
till Sverige från Norge
att flytta sig till olika platser.
Till exempel till Finland, Estland,
Lettland och Litauen.

Det bestämde regeringen
i torsdags efter
ett möte med Nato.

Om det blir krig
ska kontoret i Enköping
också hjälpa soldaterna
med saker de behöver.
Till exempel bränsle
och ammunition till vapen.

Ungefär 70 personer ska jobba
för Nato i Enköping.

Pål Jonson är regeringens
minister för militärer och försvar.
Han säger att Sveriges mark
är viktig för Nato.

Natos kontor i Enköping
kan öppna år 2027.

22 augusti 2025

  1. V skriver:
    22 augusti, 2025 kl. 09:58

    Jättebra

  2. Sofia skriver:
    22 augusti, 2025 kl. 12:28

    Så blir Enköping ett legitimt militär mål, om det blir krig. Maskerat som soldaternas resebyrå, fast under USAs lagstiftning. Jag är emot NATO.

  3. v skriver:
    22 augusti, 2025 kl. 16:01

    Nato är det bästa för Sverige, man känner sig så otrygg annars. det är min åsikt, men alla får tycka naturligtvis.

