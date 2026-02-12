Alla Väljare
Pål Jonsson är Sveriges minister för militärer. Foto: Wiktor Nummelin/TT
Nato ska bli starkare i Arktis
I gruppen Nato samarbetar
militärer från 32 länder.
Sverige är med i Nato.
Nu ska Nato bli starkare
i området Arktis.
Det säger Natos chef
Mark Rutte.
Arktis är området
vid Nordpolen.
Det är bland annat Grönland
och de norra delarna
av Kanada, Norge,
Sverige och Finland.
Den senaste tiden har
många pratat om
säkerheten i Arktis.
USAs ledare Donald Trump
har hotat med att
ta över Grönland
för att öka säkerheten.
Pål Jonsson är Sveriges
minister för militärer.
Han varnar för Ryssland och Kina.
– Vi ser att ryska militärer
är på väg tillbaka till Arktis.
Även Kina jobbar där.
Därför är det viktigt
att Nato blir starkare
i området, säger han.
Jonsson säger att Sverige
är redo att hjälpa Nato i Arktis.
Det är inte klart än
på vilket sätt.
Till att börja med ska
Natos länder samarbeta
mer i Arktis.
De ska inte skicka
dit fler soldater.
8 SIDOR/TT
12 februari 2026
