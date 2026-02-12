Nato ska bli starkare i Arktis

I gruppen Nato samarbetar

militärer från 32 länder.

Sverige är med i Nato.

Nu ska Nato bli starkare

i området Arktis.

Det säger Natos chef

Mark Rutte.

Arktis är området

vid Nordpolen.

Det är bland annat Grönland

och de norra delarna

av Kanada, Norge,

Sverige och Finland.

Den senaste tiden har

många pratat om

säkerheten i Arktis.

USAs ledare Donald Trump

har hotat med att

ta över Grönland

för att öka säkerheten.

Pål Jonsson är Sveriges

minister för militärer.

Han varnar för Ryssland och Kina.

– Vi ser att ryska militärer

är på väg tillbaka till Arktis.

Även Kina jobbar där.

Därför är det viktigt

att Nato blir starkare

i området, säger han.

Jonsson säger att Sverige

är redo att hjälpa Nato i Arktis.

Det är inte klart än

på vilket sätt.

Till att börja med ska

Natos länder samarbeta

mer i Arktis.

De ska inte skicka

dit fler soldater.

