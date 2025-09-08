Dags för kyrkans val

Vart fjärde år är det val

till kyrkan i Sverige, kyrkoval.

I år är valet den 21 september.

Men du kan rösta redan

från och med i dag,

den 8 september.

Kyrkan i Sverige har

över fem miljoner medlemmar.

Alla från 16 år kan rösta.

Men det brukar inte

vara så många som vill

rösta i kyrkovalet.

Förra gången röstade

ungefär 18 procent

av alla som fick rösta.

I valet röstar kyrkans medlemmar

på olika grupper.

De kallas nomineringsgrupper.

Flera vanliga politiska partier

har grupper i kyrkan,

till exempel Socialdemokraterna

och Sverigedemokraterna.

Men det finns också grupper

som bara är med i valet

till kyrkan. En sådan grupp

är Partipolitiskt obundna

i Svenska kyrkan, PSOK.

De grupper som får flest röster

får ha personer med

som bestämmer över kyrkan.

Det kallas mandat.

Ju fler röster en grupp får,

desto fler mandat.

Grupperna med flest mandat

bestämmer hur kyrkan

ska använda sina pengar

och vad kyrkan ska jobba med.

Det kan till exempel handla

om hjälp till människor

som har det svårt,

musik och körer

eller vilka psalmer

som ska sjungas.

För att få plats i kyrkans riksdag,

kyrkomötet, måste en grupp

ha minst två procent av rösterna.

På sajten svenskakyrkan.se

kan du läsa mer

om valet till Svenska kyrkan.

Där finns text på lätt svenska.

ANTON ANDERSSON/8 SIDOR