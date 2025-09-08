Alla Väljare

En man med rullator är på väg in i ett hus där det går att rösta.

Den 21 september är det kyrkans val. Men det går att rösta redan nu. Foto: Johan Nilsson/Pressbild

Dags för kyrkans val

Vart fjärde år är det val
till kyrkan i Sverige, kyrkoval.

I år är valet den 21 september.
Men du kan rösta redan
från och med i dag,
den 8 september.

Kyrkan i Sverige har
över fem miljoner medlemmar.
Alla från 16 år kan rösta.

Men det brukar inte
vara så många som vill
rösta i kyrkovalet.
Förra gången röstade
ungefär 18 procent
av alla som fick rösta.

I valet röstar kyrkans medlemmar
på olika grupper.
De kallas nomineringsgrupper.
Flera vanliga politiska partier
har grupper i kyrkan,
till exempel Socialdemokraterna
och Sverigedemokraterna.

Men det finns också grupper
som bara är med i valet
till kyrkan. En sådan grupp
är Partipolitiskt obundna
i Svenska kyrkan, PSOK.

De grupper som får flest röster
får ha personer med
som bestämmer över kyrkan.
Det kallas mandat.
Ju fler röster en grupp får,
desto fler mandat.

Grupperna med flest mandat
bestämmer hur kyrkan
ska använda sina pengar
och vad kyrkan ska jobba med.

Det kan till exempel handla
om hjälp till människor
som har det svårt,
musik och körer
eller vilka psalmer
som ska sjungas.

För att få plats i kyrkans riksdag,
kyrkomötet, måste en grupp
ha minst två procent av rösterna.

På sajten svenskakyrkan.se
kan du läsa mer
om valet till Svenska kyrkan.
Där finns text på lätt svenska.

ANTON ANDERSSON/8 SIDOR

De tre valen i Svenska kyrkan

1. Kyrkofullmäktige
bestämmer om saker
som händer nära dig.
Det kan vara
vad kyrkan där du bor ska göra
eller vilken hjälp människor
som har det svårt ska få.
Du röstar med vita lappar
i valet till kyrkofullmäktige.

2. Stiftet ska hjälpa församlingarna.
Stiften bestämmer om större saker,
till exempel vilka kyrkor som ska
få pengar till att bli lagade.
Det finns 13 stift i Sverige.
Du röstar med rosa lappar i valet till stiftet.

3. Kyrkomötet är som kyrkans riksdag.
Där sitter 251 personer.
De bestämmer om saker
som gäller hela Sverige.
Det kan vara vilka psalmer
som ska finnas med i psalmboken. 
Du röstar med gula lappar i valet
till kyrkomötet.

En kvinna håller i tre lappar. Lapparnas färg visar vilket val du röstar på. Foto: Kristin Lidell/Pressbild

8 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    8 september, 2025 kl. 10:23

    INTERESSANT!!!

