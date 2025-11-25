Alla Väljare

En arm sticker fram. Den lägger ett kuvert i en låda.

En person som röstar i kyrkovalet. Foto: TT

Fel i valet till kyrkan

I september var det val
i Svenska kyrkan.
Då blev det fel i valet
på två platser.
Nu måste en del av valet
göras om i de områdena.

Ett av områdena där det blev fel
var i Vårgårda
i Västra götalands län.

Där blev alla röster
förstörda av misstag
innan någon räknat dem.

I området Vittinge
i Uppsala försvann alla röster.
Det var efter att de lagts
i den särskilda påse
som de ska ligga i efter valet.
Hela påsen försvann sedan.

Nu säger myndigheten
att folk måste rösta igen
i de områdena.

Det är inte klart när
det kommer att bli av.

8 SIDOR/TT

25 november 2025

