En person som röstar i kyrkovalet. Foto: TT
Fel i valet till kyrkan
I september var det val
i Svenska kyrkan.
Då blev det fel i valet
på två platser.
Nu måste en del av valet
göras om i de områdena.
Ett av områdena där det blev fel
var i Vårgårda
i Västra götalands län.
Där blev alla röster
förstörda av misstag
innan någon räknat dem.
I området Vittinge
i Uppsala försvann alla röster.
Det var efter att de lagts
i den särskilda påse
som de ska ligga i efter valet.
Hela påsen försvann sedan.
Nu säger myndigheten
att folk måste rösta igen
i de områdena.
Det är inte klart när
det kommer att bli av.
8 SIDOR/TT
25 november 2025