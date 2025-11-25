Fel i valet till kyrkan

I september var det val

i Svenska kyrkan.

Då blev det fel i valet

på två platser.

Nu måste en del av valet

göras om i de områdena.

Ett av områdena där det blev fel

var i Vårgårda

i Västra götalands län.

Där blev alla röster

förstörda av misstag

innan någon räknat dem.

I området Vittinge

i Uppsala försvann alla röster.

Det var efter att de lagts

i den särskilda påse

som de ska ligga i efter valet.

Hela påsen försvann sedan.

Nu säger myndigheten

att folk måste rösta igen

i de områdena.

Det är inte klart när

det kommer att bli av.

