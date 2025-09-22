Alla Väljare

En ung man tittar fram bakom ett valbås.

Bill Augustsson röstar för första gången i kyrkans val. Foto: Lars Sjöstedt/8 Sidor

Han röstade i kyrkans val

I söndags var det
val till Svenska kyrkan.
Nästan fem miljoner svenskar
fick rösta.
Men  bara ungefär
18 procent av dem gjorde det.

En av dem var Bill Augustsson.
Han är 18 år och bor
i området Enskede i Stockholm.
I söndags röstade han
i sin vallokal i Enskede skola.

Det är Bills första val någonsin.
Han tycker att det är
viktigt att rösta.

– Jag vill vara med
och bestämma.
Det är ju det demokrati
handlar om, säger han.

Varför är det inte fler 
som röstar i kyrkans val, 
tror du?

– Det är väl inte så
många som går i kyrkan.
Då kanske de tycker att det
inte spelar någon roll, säger han.

LARS SJÖSTEDT/8 SIDOR 

22 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    22 september, 2025 kl. 13:28

    Det är fin att han bryr sig! Unga har gott hjärta så hoppas att de får bra framtid i Sverige!!!

