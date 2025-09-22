Han röstade i kyrkans val

I söndags var det

val till Svenska kyrkan.

Nästan fem miljoner svenskar

fick rösta.

Men bara ungefär

18 procent av dem gjorde det.

En av dem var Bill Augustsson.

Han är 18 år och bor

i området Enskede i Stockholm.

I söndags röstade han

i sin vallokal i Enskede skola.

Det är Bills första val någonsin.

Han tycker att det är

viktigt att rösta.

– Jag vill vara med

och bestämma.

Det är ju det demokrati

handlar om, säger han.

Varför är det inte fler

som röstar i kyrkans val,

tror du?

– Det är väl inte så

många som går i kyrkan.

Då kanske de tycker att det

inte spelar någon roll, säger han.

