Sveriges kung Carl Gustaf är född år 1946. Foto: Claudio Bresciani/TT
En ledare utan makt
Kung Carl Gustaf
är Sveriges ledare,
Sveriges statschef.
Men har får inte
vara med och bestämma.
År 1973 blev Carl Gustaf kung.
Samma år bestämde riksdagen
att kungen inte längre
skulle ha någon politisk makt.
År 2023 hade Carl Gustaf
varit kung i 50 år.
Under den tiden
har han både varit populär
och mindre populär som kung.
Ibland har det blivit bråk
när kungen har sagt något.
Till exempel år 2004.
Då hade kungen varit
på resa till landet Brunei.
Kungen sa att det
var ett trevligt land
med en bra ledare.
Då blev många arga.
Brunei är en diktatur
där folk inte får säga
och göra vad de vill.
Kungen fick be om ursäkt
för att han inte tänkte på det.
Det finns inga tydliga regler
för vad kungen får säga.
Men han måste tänka sig för.
Han får absolut inte
lägga sig i politiken.
Det står i lagen.
Kung Carl Gustaf
har tre barn med sin fru,
drottning Silvia.
Deras äldsta dotter Victoria
kommer att bli drottning sedan.
Förut var det bara män
som kunde bli Sveriges ledare.
Det ändrades år 1980
när Victoria var liten.
Nu får det äldsta barnet
i familjen ta över jobbet.
Kungahuset får
pengar från staten.
Pengarna kommer från
skatterna vi betalar.
År 2024 var det ungefär
160 miljoner kronor totalt.
Av det fick kungen
och drottningen själva
ungefär 9 miljoner kronor.
En del människor
tycker att det är fel.
De tycker att statens pengar
borde gå till andra saker.
Men andra tycker att
kungafamiljen är värd pengarna.
De tycker att kungen
gör bra reklam för Sverige.
En del människor
tycker att det är speciellt
att ha en ledare
som föds till jobbet
och som inte har någon makt.
Men många svenskar
gillar att ha en kung.
De flesta av svenskarna
vill att Sverige ska ha
en kung eller en drottning.
