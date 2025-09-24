En ledare utan makt

Kung Carl Gustaf

är Sveriges ledare,

Sveriges statschef.

Men har får inte

vara med och bestämma.

År 1973 blev Carl Gustaf kung.

Samma år bestämde riksdagen

att kungen inte längre

skulle ha någon politisk makt.

År 2023 hade Carl Gustaf

varit kung i 50 år.

Under den tiden

har han både varit populär

och mindre populär som kung.

Ibland har det blivit bråk

när kungen har sagt något.

Till exempel år 2004.

Då hade kungen varit

på resa till landet Brunei.

Kungen sa att det

var ett trevligt land

med en bra ledare.

Då blev många arga.

Brunei är en diktatur

där folk inte får säga

och göra vad de vill.

Kungen fick be om ursäkt

för att han inte tänkte på det.

Det finns inga tydliga regler

för vad kungen får säga.

Men han måste tänka sig för.

Han får absolut inte

lägga sig i politiken.

Det står i lagen.

Kung Carl Gustaf

har tre barn med sin fru,

drottning Silvia.

Deras äldsta dotter Victoria

kommer att bli drottning sedan.

Förut var det bara män

som kunde bli Sveriges ledare.

Det ändrades år 1980

när Victoria var liten.

Nu får det äldsta barnet

i familjen ta över jobbet.

Kungahuset får

pengar från staten.

Pengarna kommer från

skatterna vi betalar.

År 2024 var det ungefär

160 miljoner kronor totalt.

Av det fick kungen

och drottningen själva

ungefär 9 miljoner kronor.

En del människor

tycker att det är fel.

De tycker att statens pengar

borde gå till andra saker.

Men andra tycker att

kungafamiljen är värd pengarna.

De tycker att kungen

gör bra reklam för Sverige.

En del människor

tycker att det är speciellt

att ha en ledare

som föds till jobbet

och som inte har någon makt.

Men många svenskar

gillar att ha en kung.

De flesta av svenskarna

vill att Sverige ska ha

en kung eller en drottning.

