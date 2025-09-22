Alla Väljare
Människor röstar i valet i kyrkan. Foto: Johan Nilsson/TT
Kyrkans val är klart
I söndags var det val
till Svenska kyrkan.
Folk som är med i kyrkan
kunde rösta på vilken grupp
som ska bestämma i kyrkans
riksdag, kyrkomötet.
Precis som vid förra valet
var det två grupper
som fick flest röster.
Socialdemokraternas grupp
blir största gruppen i riksdagen.
Näst störst blir gruppen Posk,
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.
Gruppen Centern
blir tredje störst.
Men gruppen har fått
mycket färre röster i år.
De har fått ungefär
lika många röster som
den fjärde största gruppen,
Borgerlig kristen samverkan.
En annan grupp
som fått färre röster i år
är gruppen Sverigedemokrater
i Svenska kyrkan.
Samtidigt har små grupper
som kämpar för klimatet
fått fler röster än tidigare.
Det gäller grupperna
De gröna i svenska kyrkan
och Himmel och jord.
Nästan fem miljoner människor
kan rösta i kyrkans val.
Men få brukar göra det.
I valet år 2021 röstade
ungefär 18 procent av alla.
I årets val kan det ha
varit lite fler som röstade,
troligen 19 procent.
Förutom till kyrkans riksdag
kunde folk också rösta
till sin församling
och till sitt stift.
