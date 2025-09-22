Alla Väljare

En röstmottagare lägger ner en röst i en röstlokal. Folk står på kö och ser på.

Människor röstar i valet i kyrkan. Foto: Johan Nilsson/TT

Kyrkans val är klart

I söndags var det val
till Svenska kyrkan.

Folk som är med i kyrkan
kunde rösta på vilken grupp
som ska bestämma i kyrkans
riksdag, kyrkomötet.

Precis som vid förra valet
var det två grupper
som fick flest röster.

Socialdemokraternas grupp
blir största gruppen i riksdagen.
Näst störst blir gruppen Posk,
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

Gruppen Centern
blir tredje störst.
Men gruppen har fått
mycket färre röster i år.
De har fått ungefär
lika många röster som
den fjärde största gruppen,
Borgerlig kristen samverkan.

En annan grupp
som fått färre röster i år
är gruppen Sverigedemokrater
i Svenska kyrkan.

Samtidigt har små grupper
som kämpar för klimatet
fått fler röster än tidigare.
Det gäller grupperna
De gröna i svenska kyrkan
och Himmel och jord.

Nästan fem miljoner människor
kan rösta i kyrkans val.
Men få brukar göra det.

I valet år 2021 röstade
ungefär 18 procent av alla.
I årets val kan det ha
varit lite fler som röstade,
troligen 19 procent.

Förutom till kyrkans riksdag
kunde folk också rösta
till sin församling
och till sitt stift.

8 SIDOR

22 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    22 september, 2025 kl. 12:02

    Men vi fick inte kort…

    Svara
  2. Sofia skriver:
    22 september, 2025 kl. 14:42

    Är ni medlemmar i svenska kyrkan? Det är ett val bara för medlemmar…

    Svara
