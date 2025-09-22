Kyrkans val är klart

I söndags var det val

till Svenska kyrkan.

Folk som är med i kyrkan

kunde rösta på vilken grupp

som ska bestämma i kyrkans

riksdag, kyrkomötet.

Precis som vid förra valet

var det två grupper

som fick flest röster.

Socialdemokraternas grupp

blir största gruppen i riksdagen.

Näst störst blir gruppen Posk,

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

Gruppen Centern

blir tredje störst.

Men gruppen har fått

mycket färre röster i år.

De har fått ungefär

lika många röster som

den fjärde största gruppen,

Borgerlig kristen samverkan.

En annan grupp

som fått färre röster i år

är gruppen Sverigedemokrater

i Svenska kyrkan.

Samtidigt har små grupper

som kämpar för klimatet

fått fler röster än tidigare.

Det gäller grupperna

De gröna i svenska kyrkan

och Himmel och jord.

Nästan fem miljoner människor

kan rösta i kyrkans val.

Men få brukar göra det.

I valet år 2021 röstade

ungefär 18 procent av alla.

I årets val kan det ha

varit lite fler som röstade,

troligen 19 procent.

Förutom till kyrkans riksdag

kunde folk också rösta

till sin församling

och till sitt stift.

