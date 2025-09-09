Alla Väljare

Hon syns från sidan. Hon har ljus i ansiktet.

Acko Ankarberg Johansson. Foto: Lisa Hallgren/SVD/TT

Hon slutar som minister

Acko Ankarberg Johansson
är politiker för partiet
Kristdemokraterna, KD.
Hon är också regeringens
minister för vården.

Nu ska hon sluta som minister.
Hon lämnar också sin
plats i riksdagen.

Många blev förvånade av nyheten.
Senast förra veckan sa
Acko Ankarberg Johansson
att hon vill fortsätta
som politiker i riksdagen.

Det är inte känt varför
Ankarberg Johansson slutar.

Men det blev bestämt
efter att hon pratat
med partiets ledare Ebba Busch.
Det skriver tidningen
Dagens Nyheter, DN.

Om ett år är det val i Sverige.

Det är inte klart ännu vem
som blir ny minister för vården.
8 Sidor skriver om det
när det är klart.

8 SIDOR

9 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. :) skriver:
    9 september, 2025 kl. 10:39

    huh

    Svara
  2. Sofia skriver:
    9 september, 2025 kl. 11:04

    Acko är ett intressant namn. Undrar vilken dag har hon namnsdag. Eller är det förkortning av något? Ovanligt namn.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar