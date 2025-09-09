Hon slutar som minister

Acko Ankarberg Johansson

är politiker för partiet

Kristdemokraterna, KD.

Hon är också regeringens

minister för vården.

Nu ska hon sluta som minister.

Hon lämnar också sin

plats i riksdagen.

Många blev förvånade av nyheten.

Senast förra veckan sa

Acko Ankarberg Johansson

att hon vill fortsätta

som politiker i riksdagen.

Det är inte känt varför

Ankarberg Johansson slutar.

Men det blev bestämt

efter att hon pratat

med partiets ledare Ebba Busch.

Det skriver tidningen

Dagens Nyheter, DN.

Om ett år är det val i Sverige.

Det är inte klart ännu vem

som blir ny minister för vården.

8 Sidor skriver om det

när det är klart.

