Acko Ankarberg Johansson. Foto: Lisa Hallgren/SVD/TT
Hon slutar som minister
Acko Ankarberg Johansson
är politiker för partiet
Kristdemokraterna, KD.
Hon är också regeringens
minister för vården.
Nu ska hon sluta som minister.
Hon lämnar också sin
plats i riksdagen.
Många blev förvånade av nyheten.
Senast förra veckan sa
Acko Ankarberg Johansson
att hon vill fortsätta
som politiker i riksdagen.
Det är inte känt varför
Ankarberg Johansson slutar.
Men det blev bestämt
efter att hon pratat
med partiets ledare Ebba Busch.
Det skriver tidningen
Dagens Nyheter, DN.
Om ett år är det val i Sverige.
Det är inte klart ännu vem
som blir ny minister för vården.
8 Sidor skriver om det
när det är klart.
8 SIDOR
9 september 2025
Acko är ett intressant namn. Undrar vilken dag har hon namnsdag. Eller är det förkortning av något? Ovanligt namn.