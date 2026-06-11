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Pengar. Foto: Henrik Montgomery/TT
Många vill ha skatt för rika
Varannan svensk tycker
att miljardärer
ska betala mer i skatt.
Det visar en undersökning
av organisationen Oxfam.
I Sverige finns det ingen
extra skatt för miljardärer i dag.
Men den senaste tiden har
fler börjat prata om det.
Undersökningen visar att
mer än hälften av svenskarna
vill att de allra rikaste
ska betala mer i skatt.
I Sverige finns det ungefär
500 personer som har
mer än en miljard kronor.
De personerna betalar
lite skatt på sina pengar,
säger Oxfam.
Samtidigt är det allt fler
som blir fattiga i Sverige.
En ny skatt för miljardärer
skulle ge staten mer pengar.
Men politikerna tycker olika
om en skatt för de rika.
Partierna Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet är för en skatt.
De tycker att det skulle
minskar orättvisorna i samhället.
Pengarna kan förbättra
skolan och vården.
Men partierna har inte
någon färdig plan för skatten än.
De vill först undersöka hur
den ska fungera bäst.
Partierna Moderaterna
och Sverigedemokraterna
är emot en skatt.
De tror att rika människor
och stora företag
kan flytta från Sverige
om skatten blir för hög.
De tycker att det skulle vara
dåligt för jobben och ekonomin.
8 SIDOR
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Borde miljardärer
betala extra skatt?
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Så vill Oxfam att skatten fungera
Organisationen Oxfam
har ett förslag om
hur skatten ska se ut.
Skatten ska ha tre steg.
Ju mer pengar en person har,
desto mer ska den betala.
Miljardärer ska betala mest.
De ska betala 5 kronor i skatt
för varje hundralapp de äger.
Oxfam har räknat ut
att det skulle ge staten
drygt 90 miljarder kronor
varje år.
11 juni 2026
Det borde vara möjligt att se vad de rika spenderar, som skapar jobb. Inte bara vara avundsjuk. Sedan ska de inte ha skattelättnader, men inte högre skatt. Då börjar de flytta/dölja tillgångar så resultatet blir detsamma. Det är inte de med små inkomster som skapar fler jobb. Höjd skatt skapar högre priser som drabbar främst låginkomsttagarna.
Vem vill vara miljönär ? Rika personär skapar jobb industri och mer mer . De måste betala samma % tycker jag.
nej det tycker inte jag att dom ska betala mer i skatt.