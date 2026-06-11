Många vill ha skatt för rika

Varannan svensk tycker

att miljardärer

ska betala mer i skatt.

Det visar en undersökning

av organisationen Oxfam.

I Sverige finns det ingen

extra skatt för miljardärer i dag.

Men den senaste tiden har

fler börjat prata om det.

Undersökningen visar att

mer än hälften av svenskarna

vill att de allra rikaste

ska betala mer i skatt.

I Sverige finns det ungefär

500 personer som har

mer än en miljard kronor.

De personerna betalar

lite skatt på sina pengar,

säger Oxfam.

Samtidigt är det allt fler

som blir fattiga i Sverige.

En ny skatt för miljardärer

skulle ge staten mer pengar.

Men politikerna tycker olika

om en skatt för de rika.

Partierna Socialdemokraterna

och Vänsterpartiet är för en skatt.

De tycker att det skulle

minskar orättvisorna i samhället.

Pengarna kan förbättra

skolan och vården.

Men partierna har inte

någon färdig plan för skatten än.

De vill först undersöka hur

den ska fungera bäst.

Partierna Moderaterna

och Sverigedemokraterna

är emot en skatt.

De tror att rika människor

och stora företag

kan flytta från Sverige

om skatten blir för hög.

De tycker att det skulle vara

dåligt för jobben och ekonomin.

8 SIDOR

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Borde miljardärer

betala extra skatt?

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