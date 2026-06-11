Partiet köpte hans bok

Före valet år 2018 skrev

Sverigedemokraternas ledare

Jimmie Åkesson en bok.

Hans eget företag

gav ut boken som heter

Det moderna folkhemmet.

Boken sålde mycket bra.

Men det var Sverigedemokraternas

eget företag som köpte

de flesta av böckerna.

De köpte 80 tusen av böckerna.

Många av böckerna

brändes sedan av partiet.

Det avslöjar programmet

Kalla Fakta i TV4.

Åkesson tjänade

mycket pengar på affären,

1,7 miljoner kronor.

Det säger Kalla Fakta.

Sedan köpte Åkesson

en del av ett företag

som äger hus i Sölvesborg.

Alla politiker i riksdagen

ska berätta om sina affärer.

Men Åkesson gjorde inte det.

Han har inte gjort något brott.

Men det kan se ut

som fusk med pengar.

Det säger experter.

Det är fusk att använda

sin roll som politiker

för att tjäna egna pengar.

Jimmie Åkesson

säger att Kalla Fakta har fel.

Han säger att Kalla Fakta

har blandat ihop

saker som stämmer

med saker som inte stämmer.

Han tycker också

att Kalla Fakta är ett program

som gör ett dåligt jobb.

8 SIDOR/TT