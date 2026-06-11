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Jimmie Åkesson är ledare för partiet Sverigedemokraterna. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Partiet köpte hans bok
Före valet år 2018 skrev
Sverigedemokraternas ledare
Jimmie Åkesson en bok.
Hans eget företag
gav ut boken som heter
Det moderna folkhemmet.
Boken sålde mycket bra.
Men det var Sverigedemokraternas
eget företag som köpte
de flesta av böckerna.
De köpte 80 tusen av böckerna.
Många av böckerna
brändes sedan av partiet.
Det avslöjar programmet
Kalla Fakta i TV4.
Åkesson tjänade
mycket pengar på affären,
1,7 miljoner kronor.
Det säger Kalla Fakta.
Sedan köpte Åkesson
en del av ett företag
som äger hus i Sölvesborg.
Alla politiker i riksdagen
ska berätta om sina affärer.
Men Åkesson gjorde inte det.
Han har inte gjort något brott.
Men det kan se ut
som fusk med pengar.
Det säger experter.
Det är fusk att använda
sin roll som politiker
för att tjäna egna pengar.
Jimmie Åkesson
säger att Kalla Fakta har fel.
Han säger att Kalla Fakta
har blandat ihop
saker som stämmer
med saker som inte stämmer.
Han tycker också
att Kalla Fakta är ett program
som gör ett dåligt jobb.
8 SIDOR/TT
11 juni 2026
Sd kan lägga ner mycket fiffel där.jag röstar på kristdemokraterna.
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