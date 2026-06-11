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Kristdemokraternas Ebba Busch, Moderaternas Ulf Kristersson i riksdagen. Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Liberalernas Simona Mohamsson syns också. Foto: TT
Hård sista debatt
Det blev bråk
mellan politikerna
i riksdagens sista
debatt innan valet i höst.
Den var på onsdagen.
Sverigedemokraternas
ledare Jimmie Åkesson
sa att Vänsterpartiet
har många extremister
i sitt parti.
Han undrade om Socialdemokraterna
ska samarbeta med dem.
Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson svarade
att Vänsterpartiet
har tagit bort de politikerna.
Hon kritiserade sedan Moderaternas
ledare och Sveriges statsminister
Ulf Kristersson.
Andersson säger att hon
inte vill lova innan valet
vilka som kan bli ministrar
i hennes regering efter valet.
Det tycker hon att Kristersson
har gjort till Sverigedemokraterna.
– Jag ger inte ett parti
som hade 200 personer
med nazistiska kopplingar
på sina valsedlar i förra valet
nycklarna till Rosenbad,
sa Magdalena Andersson.
Rosenbad är kontoret
där regeringen arbetar.
Andersson sa också
att hennes parti vill
- höja barnbidraget
- göra mediciner billigare
- höja pensioner
- ta bort karensdagen.
Det är första dagen då du är sjuk.
Då får du ingen lön
om du har ett arbete.
Kristersson varnade för att
med Andersson som ledare för Sverige
blir det höjda skatter.
Han sa att den som vill
att brottslingar alltid
ska bli straffade
ska rösta på honom.
8 SIDOR/TT
11 juni 2026