Hård sista debatt

Det blev bråk

mellan politikerna

i riksdagens sista

debatt innan valet i höst.

Den var på onsdagen.

Sverigedemokraternas

ledare Jimmie Åkesson

sa att Vänsterpartiet

har många extremister

i sitt parti.

Han undrade om Socialdemokraterna

ska samarbeta med dem.

Socialdemokraternas ledare

Magdalena Andersson svarade

att Vänsterpartiet

har tagit bort de politikerna.

Hon kritiserade sedan Moderaternas

ledare och Sveriges statsminister

Ulf Kristersson.

Andersson säger att hon

inte vill lova innan valet

vilka som kan bli ministrar

i hennes regering efter valet.

Det tycker hon att Kristersson

har gjort till Sverigedemokraterna.

– Jag ger inte ett parti

som hade 200 personer

med nazistiska kopplingar

på sina valsedlar i förra valet

nycklarna till Rosenbad,

sa Magdalena Andersson.

Rosenbad är kontoret

där regeringen arbetar.

Andersson sa också

att hennes parti vill

höja barnbidraget

göra mediciner billigare

höja pensioner

ta bort karensdagen.

Det är första dagen då du är sjuk.

Då får du ingen lön

om du har ett arbete.

Kristersson varnade för att

med Andersson som ledare för Sverige

blir det höjda skatter.

Han sa att den som vill

att brottslingar alltid

ska bli straffade

ska rösta på honom.

8 SIDOR/TT