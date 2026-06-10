Ja till nya lagar

Politikerna i riksdagen

röstade om många nya lagar

i tisdags.

De flesta lagar

kommer efter förslag

från regeringen.

Det blir en ny lag

om fler än hälften

av politikerna i riksdagen

röstar ja till förslaget.

Ett förslag som politikerna

röstade ja till var

nya betyg i skolan.

De nya betygen

ska vara från 1 till 10.

De ska börja användas

från hösten år 2028.

Regeringens förslag

om ändrade regler

för den som flytt till Sverige

blir också verklighet.

Nu ska den som flytt till Sverige

oftast bara ska få

tillstånd att stanna en viss tid.

Sedan måste de söka

nytt tillstånd.

Politikerna röstade också ja

till regeringens plan

för Sveriges pengar,

vårbudgeten.

Partierna Moderaterna,

Kristdemokraterna

och Liberalerna

är med i Sveriges regering.

De samarbetar med

Sverigedemokraterna.

Tillsammans får de

över hälften av rösterna

i riksdagen.

8 SIDOR/TT

Så jobbar politikerna i riksdagen