Alla Väljare
Politikerna i Sveriges riksdag. Foto: Anders Wiklund/TT
Ja till nya lagar
Politikerna i riksdagen
röstade om många nya lagar
i tisdags.
De flesta lagar
kommer efter förslag
från regeringen.
Det blir en ny lag
om fler än hälften
av politikerna i riksdagen
röstar ja till förslaget.
Ett förslag som politikerna
röstade ja till var
nya betyg i skolan.
De nya betygen
ska vara från 1 till 10.
De ska börja användas
från hösten år 2028.
Regeringens förslag
om ändrade regler
för den som flytt till Sverige
blir också verklighet.
Nu ska den som flytt till Sverige
oftast bara ska få
tillstånd att stanna en viss tid.
Sedan måste de söka
nytt tillstånd.
Politikerna röstade också ja
till regeringens plan
för Sveriges pengar,
vårbudgeten.
Partierna Moderaterna,
Kristdemokraterna
och Liberalerna
är med i Sveriges regering.
De samarbetar med
Sverigedemokraterna.
Tillsammans får de
över hälften av rösterna
i riksdagen.
8 SIDOR/TT
10 juni 2026
bra förslag borde finnas för länge sen.