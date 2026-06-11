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Gunnar Strömmer från partiet Moderaterna är minister i regeringen. Foto: Pontus Lundahl/TT
Regeringen ändrar sig
Regeringen ändrar sitt förslag
om fängelse för barn.
Nu vill de att gränsen för
fängelse ska vara 14 år.
Det berättade ministern
Gunnar Strömmer på torsdagen.
I dag kan barn från 15 år
straffas med fängelse.
Regeringen har föreslagit
att gränsen ska sänkas till 13 år.
De har fått stöd
av Sverigedemokraterna.
Men förslaget har fått
mycket kritik från experter.
Riksdagen skulle rösta
om förslaget nästa vecka.
Men nu ändrar sig regeringen.
Det beror på att regeringen
kanske inte får stöd
i riksdagen av alla politiker
från de egna partierna.
– Ett par politiker är osäkra
på hur de ska rösta.
Vi vill inte chansa,
säger Gunnar Strömmer.
I stället föreslår
regeringen en ny gräns på 14 år.
Det är samma gräns som
Socialdemokraterna vill ha.
Därför hoppas Gunnar Strömmer
få stöd från
Socialdemokraterna.
– Vi räknar med att riksdagen
kommer att säga ja till
förslaget om 14 år, säger han.
Regeringen vill att riksdagen
ska rösta om det
nya förslaget i augusti.
Partierna i regeringen är
- Moderaterna
- Kristdemokraterna
- Liberalerna.
De samarbetar med
Sverigedemokraterna.
8 SIDOR/TT
Därför vill regeringen ha fängelse för yngre barn
Regeringen vill att yngre barn
ska kunna få fängelse.
Här är tre anledningar
till varför regeringen
tycker det är viktigt.
- Om unga kan få fängelse
blir det svårare för gängen
att locka och använda barn
till att göra brott.
- Personer som gör allvarliga brott
ska låsas in.
De ska inte få vara ute på stan
och göra nya brott.
- Den som gör allvarliga brott
måste få ett strängt straff.
Det är viktigt för att människor
ska lita på polis och domstolar.
11 juni 2026
🙂💛💙
mycket dåligt jag tycker fortfarande att 13 åringarna ska sitta i fängelse. vart ska dom få för straff ???när dom mördat någon????mycket besviken över detta beslut.sätt Alla i fängelse oavsett ålder om dom har mördat oskyldiga. 🤢🤢🤢😡😡😡
Jag tycker från barn från 12 år och mer
håller med Vinnie. vi ska inte dalta med dom som har mördat någon. jag tänkte rösta på Kristersson men jag har ändrat mig, min röst ska gå till Magda
LENA-socialdemokraterna bara pratar! moderaterna har inte den bästa politik men rösta på dem!🙂