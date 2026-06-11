Regeringen ändrar sig

Regeringen ändrar sitt förslag

om fängelse för barn.

Nu vill de att gränsen för

fängelse ska vara 14 år.

Det berättade ministern

Gunnar Strömmer på torsdagen.

I dag kan barn från 15 år

straffas med fängelse.

Regeringen har föreslagit

att gränsen ska sänkas till 13 år.

De har fått stöd

av Sverigedemokraterna.

Men förslaget har fått

mycket kritik från experter.

Riksdagen skulle rösta

om förslaget nästa vecka.

Men nu ändrar sig regeringen.

Det beror på att regeringen

kanske inte får stöd

i riksdagen av alla politiker

från de egna partierna.

– Ett par politiker är osäkra

på hur de ska rösta.

Vi vill inte chansa,

säger Gunnar Strömmer.

I stället föreslår

regeringen en ny gräns på 14 år.

Det är samma gräns som

Socialdemokraterna vill ha.

Därför hoppas Gunnar Strömmer

få stöd från

Socialdemokraterna.

– Vi räknar med att riksdagen

kommer att säga ja till

förslaget om 14 år, säger han.

Regeringen vill att riksdagen

ska rösta om det

nya förslaget i augusti.

Partierna i regeringen är

Moderaterna

Kristdemokraterna

Liberalerna.

De samarbetar med

Sverigedemokraterna.

8 SIDOR/TT