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Han pratar på ett möte med journalister.

Gunnar Strömmer från partiet Moderaterna är minister i regeringen. Foto: Pontus Lundahl/TT

Regeringen ändrar sig

Regeringen ändrar sitt förslag
om fängelse för barn.
Nu vill de att gränsen för
fängelse ska vara 14 år.

Det berättade ministern
Gunnar Strömmer på torsdagen.

I dag kan barn från 15 år
straffas med fängelse.
Regeringen har föreslagit
att gränsen ska sänkas till 13 år.

De har fått stöd
av Sverigedemokraterna.
Men förslaget har fått
mycket kritik från experter.

Riksdagen skulle rösta
om förslaget nästa vecka.
Men nu ändrar sig regeringen.

Det beror på att regeringen
kanske inte får stöd
i riksdagen av alla politiker
från de egna partierna.

– Ett par politiker är osäkra
på hur de ska rösta.
Vi vill inte chansa,
säger Gunnar Strömmer.

I stället föreslår
regeringen en ny gräns på 14 år.
Det är samma gräns som
Socialdemokraterna vill ha.

Därför hoppas Gunnar Strömmer
få stöd från
Socialdemokraterna.

– Vi räknar med att riksdagen
kommer att säga ja till
förslaget om 14 år, säger han.

Regeringen vill att riksdagen
ska rösta om det
nya förslaget i augusti.

Partierna i regeringen är

  • Moderaterna
  • Kristdemokraterna
  • Liberalerna.

De samarbetar med
Sverigedemokraterna.

8 SIDOR/TT

Därför vill regeringen ha fängelse för yngre barn

Regeringen vill att yngre barn
ska kunna få fängelse.

Här är tre anledningar
till varför regeringen
tycker det är viktigt.

  • Om unga kan få fängelse
    blir det svårare för gängen
    att locka och använda barn
    till att göra brott.
  • Personer som gör allvarliga brott
    ska låsas in.
    De ska inte få vara ute på stan
    och göra nya brott.
  • Den som gör allvarliga brott
    måste få ett strängt straff.
    Det är viktigt för att människor
    ska lita på polis och domstolar.
Hon står i ett litet rum med en säng och skrivbord. Pia Wihlborg jobbar på ett fängelse som ordnar plats för barn. Foto: Christine Olsson/TT

11 juni 2026

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5 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    11 juni, 2026 kl. 12:06

    🙂💛💙

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  2. in med alla mördare oavsett ålder skriver:
    11 juni, 2026 kl. 12:41

    mycket dåligt jag tycker fortfarande att 13 åringarna ska sitta i fängelse. vart ska dom få för straff ???när dom mördat någon????mycket besviken över detta beslut.sätt Alla i fängelse oavsett ålder om dom har mördat oskyldiga. 🤢🤢🤢😡😡😡

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  3. Vinne skriver:
    11 juni, 2026 kl. 12:51

    Jag tycker från barn från 12 år och mer

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  4. Lena skriver:
    11 juni, 2026 kl. 12:57

    håller med Vinnie. vi ska inte dalta med dom som har mördat någon. jag tänkte rösta på Kristersson men jag har ändrat mig, min röst ska gå till Magda

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  5. MILENA LUISA skriver:
    11 juni, 2026 kl. 13:05

    LENA-socialdemokraterna bara pratar! moderaterna har inte den bästa politik men rösta på dem!🙂

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