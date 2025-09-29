Alla Väljare

Det är en solig dag på sommaren. Flera kor går på en äng och äter gräs.

Det är lag på att kor ska få vara ute och beta gräs. Foto: Anna Hållams/TT

Kor får fortsätta att beta ute

I Sverige har kor
rätt att beta gräs
utomhus på sommaren.
Det står i lagen.
Det handlar om kor
som blir mjölkade.

Politiker har pratat om
att ta bort lagen.
Det skulle bli billigare
för bönderna.

Många protesterade mot det.
De ville att korna
skulle få fortsätta
att beta utomhus.

Nu säger regeringen
att rätten blir kvar.
Korna får fortsätta
att komma ut på sommaren.

Bönderna ska i stället
få betalt för att korna
får beta ute.
De får tusen kronor
per ko, säger regeringen.

8 SIDOR/TT

Lagen om kor

  • År 1988 ändrades lagen om kor.
  • Lagen ändrades så att
    alla kor som ger mjölk i Sverige
    har rätt att vara ute på sommaren
    och beta gräs.
  • Författaren Astrid Lindgren
    var med och såg till att
    lagen blev ändrad.

29 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. V skriver:
    29 september, 2025 kl. 18:44

    Jättebra

    Svara
