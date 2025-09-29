Kor får fortsätta att beta ute

I Sverige har kor

rätt att beta gräs

utomhus på sommaren.

Det står i lagen.

Det handlar om kor

som blir mjölkade.

Politiker har pratat om

att ta bort lagen.

Det skulle bli billigare

för bönderna.

Många protesterade mot det.

De ville att korna

skulle få fortsätta

att beta utomhus.

Nu säger regeringen

att rätten blir kvar.

Korna får fortsätta

att komma ut på sommaren.

Bönderna ska i stället

få betalt för att korna

får beta ute.

De får tusen kronor

per ko, säger regeringen.

