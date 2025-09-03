Alla Väljare
Kritik om barn i fängelse
I Sverige brukar vi inte
sätta barn i fängelse.
I stället brukar barn
som har gjort brott
få bo på särskilda hem.
Det vill regeringen ändra på.
Regeringen vill att barn
ska få sitta i fängelse.
Det handlar om barn
mellan 15 år och 17 år.
Snart ska politikerna
i riksdagen rösta om
regeringens förslag.
Det finns också förslag
om att ännu yngre barn
ska få sitta i fängelse.
Men det är dåligt.
Det tycker Fredrik Malmberg.
Han är chef för myndigheten
Institutet för mänskliga rättigheter.
Det finns risk för att barn
som sitter i fängelse
fortsätter med brott
när de kommer ut.
Det blir också svårt
för barnen att gå i skola
när de sitter i fängelse.
Det skriver Fredrik Malmberg
i tidningen Svenska Dagbladet.
I Sverige kan du inte bli
straffad för brott
om du är yngre än 15 år.
Bra hoppas det går genom verkligen. Är man 16 eller 17 då vet man vad man gör.sätt in dessa och lås ordentligt. Såna vill vi inte ha på gatorna!!!!!
Äntligen har regeringen vaknat.ta alla brottslingar från gatan,så vi andra kan leva i lugn o ro.