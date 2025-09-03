Kritik om barn i fängelse

I Sverige brukar vi inte

sätta barn i fängelse.

I stället brukar barn

som har gjort brott

få bo på särskilda hem.

Det vill regeringen ändra på.

Regeringen vill att barn

ska få sitta i fängelse.

Det handlar om barn

mellan 15 år och 17 år.

Snart ska politikerna

i riksdagen rösta om

regeringens förslag.

Det finns också förslag

om att ännu yngre barn

ska få sitta i fängelse.

Men det är dåligt.

Det tycker Fredrik Malmberg.

Han är chef för myndigheten

Institutet för mänskliga rättigheter.

Det finns risk för att barn

som sitter i fängelse

fortsätter med brott

när de kommer ut.

Det blir också svårt

för barnen att gå i skola

när de sitter i fängelse.

Det skriver Fredrik Malmberg

i tidningen Svenska Dagbladet.

I Sverige kan du inte bli

straffad för brott

om du är yngre än 15 år.

