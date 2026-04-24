De säger nej till 13 år

Den 3 juni ska riksdagen rösta

om att sänka åldern för barn

som kan dömas till fängelse.

Regeringen

och Sverigedemokraterna

vill att domstolar ska kunna döma

barn som är 13 år till fängelse.

Det handlar om barn som har gjort

allvarliga brott som mord.

I dag är åldern 15 år.

Om riksdagen röstar ja

börjar åldern 13 år

att gälla i juli i år.

Socialdemokraterna säger

att de kommer att rösta nej

till regeringens förslag.

Socialdemokraterna vill i stället

sänka åldern till 14 år.

Men Socialdemokraterna

kommer att rösta ja

till regeringens förslag

om att bygga fängelser för barn.

Socialdemokraterna säger också

att de vill ge mer pengar

till socialtjänsten.

8 SIDOR/TT