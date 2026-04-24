Alla Väljare
Teresa Carvalho och Fredrik Lundh Sammeli i partiet Socialdemokraterna. Foto: Jonas Ekströmer/TT
De säger nej till 13 år
Den 3 juni ska riksdagen rösta
om att sänka åldern för barn
som kan dömas till fängelse.
Regeringen
och Sverigedemokraterna
vill att domstolar ska kunna döma
barn som är 13 år till fängelse.
Det handlar om barn som har gjort
allvarliga brott som mord.
I dag är åldern 15 år.
Om riksdagen röstar ja
börjar åldern 13 år
att gälla i juli i år.
Socialdemokraterna säger
att de kommer att rösta nej
till regeringens förslag.
Socialdemokraterna vill i stället
sänka åldern till 14 år.
Men Socialdemokraterna
kommer att rösta ja
till regeringens förslag
om att bygga fängelser för barn.
Socialdemokraterna säger också
att de vill ge mer pengar
till socialtjänsten.
8 SIDOR/TT
24 april 2026
JA till fängelse för 13 åringar. gör man brott ska man straffas hårt oavsett ålder.
så jag kanske kan åkat till fängelse ojjj
man ska strafas lika hårt
Jag Tycker Inte Man Ska Sätta 13 åringar i Fängelse
Jag tycker att det är bra ide. Det är för mycket brott nu i tiden i Sv. Så det är bra👍