Lägre ålder för straff

I Sverige finns det

gäng med brottslingar.

Det har blivit vanligare

att barn gör brott åt gängen.

Därför vill regeringen

sänka åldern för straff

från 15 år till 13 år.

Det betyder att barn

som är 13 år ska kunna

sitta i fängelse om de har

gjort brott som mord.

Förslaget får kritik av

experter och myndigheter.

En av dem som är

kritisk är Juno Blom.

Hon är barnombudsman

och jobbar med barns rättigheter.

Hon tycker att det är fel

att sätta 13-åringar i fängelse.

Hon säger att regeringen

måste lösa problemen tidigare.

Myndigheterna måste hitta

barnen innan de gör brott,

tycker hon.

8 SIDOR/TT