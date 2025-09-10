Alla Väljare
En cell på ett fängelse. Foto: TT
Lägre ålder för straff
I Sverige finns det
gäng med brottslingar.
Det har blivit vanligare
att barn gör brott åt gängen.
Därför vill regeringen
sänka åldern för straff
från 15 år till 13 år.
Det betyder att barn
som är 13 år ska kunna
sitta i fängelse om de har
gjort brott som mord.
Förslaget får kritik av
experter och myndigheter.
En av dem som är
kritisk är Juno Blom.
Hon är barnombudsman
och jobbar med barns rättigheter.
Hon tycker att det är fel
att sätta 13-åringar i fängelse.
Hon säger att regeringen
måste lösa problemen tidigare.
Myndigheterna måste hitta
barnen innan de gör brott,
tycker hon.
8 SIDOR/TT
10 september 2025
äntligen något vettigt tack regeringen jättbra beslut,jag är så tacksam för detta.brura in dessa är man 15 år då vet man vad man gör. 😎😎😎😘😘😘
bura in alla oavsett ålder.
skicka tillbaka abdi till afrika
ba att barnen börja sköta sig nu
Då kommer gängen bara gå efter 12 åringarna….
Ja det kanske blir så .då får vi sätta 12 åringarna på anstalten med.vad är problemet har man begått brott så måste man straffas.och brottslingar i Sverige är räknade .
Föräldrarna borde ta bättre ansvar. Jag tror det är inte bra för barn att sitta i fängelse, speciellt deras hjärnor fortfarande utvecklas.
Många har fyllt 13 år innan de slutat årskurs 6. Många är då ca 1,50 m långa och väger kring 50 kg, och ser inte alls ut som vuxna människor. Det är orimligt att sätta dessa personer i fängelse, utan 15 års gränsen ska vara kvar. Det finns även 13-åringar som bara är 1,40 m långa och som väger 40 kg.
Man Borde Inte Få Sätta 13 Åringar I Fängelse
Det går inte!!! Man måste uppfostra barn…det ger de bara psykisk skada!!! Om föräldrar och pedagoger är snäll mot de så de vill inte går och döda någon!!! Det blir bara ge result att när de lämnar bfängelse så vill de fortsätta i kriminella aktiviteter…
Regn vad har vikten med brott att göra?? Du behöver inte försvara. Har man begått brott så måste man straffas !!!jag köper inte din förklaring sorry.
Luisa det är så att föräldrar har nog tröttnat att uppfostra barnen .då måste staten göra det och fängelse är ett bra straff tycker jag,det är min åsikt.vi måste bekämpa brottsligheten i Sverige nu ,så folk kan börja leva som förr.