Alla Väljare

Några grönklädda soldater med olika vapen.

Svenska soldater som tränar i Göteborg. Foto: Judit Nilsson/SvD/TT

Mer pengar till vapen

Sveriges försvar
behöver mycket mer pengar.
Nästa år vill regeringen
ge 27 miljarder extra
till vapen och soldater.

Det är en del av regeringens
plan för Sveriges pengar, budgeten.

Totalt kommer försvaret
då kosta 175 miljarder kronor.

De extra pengarna ska betala
nya vapen och löner
till soldater.

Det kostar också mycket
att träna soldaterna.

– Nu tar vi nästa steg
för att göra det svenska
försvaret starkare.

Det säger statsminister
Ulf Kristersson.

Tio av de nya miljarderna
måste staten låna.

Regeringen kommer att visa
hela sin plan för Sveriges
pengar den 22 september.

8 SIDOR/TT

16 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. Regn skriver:
    16 september, 2025 kl. 11:32

    Regeringen ska nu höja försvarsbudgeten med 27 miljarder, men man brister i att inte kunna presentera vad pengarna ska användas till. Vart pengarna ska gå till verkar man inte ha någon plan till, utan man bara höjer försvarsbudgeten. BNP nästa år kan uppskattas till 6900 miljarder kr och 175 miljarder kr blir då 2,5% av BNP.

    Svara
  2. Hallåa skriver:
    16 september, 2025 kl. 14:14

    Jag vill inte att mina skattepengar ska gå till vapen,och ett krig som inte finns 🤑. Denna regering borde bidra i samhället,för vanligt folk 💪inte bara för rika människor.punkt slut!!

    Svara
  3. Sofia skriver:
    16 september, 2025 kl. 16:01

    Inte jag heller. 4 extra miljarder till skolor att utbilda barn och 27 miljarder att döda dem. Låter som det är.

    Svara
  4. Alien 22 skriver:
    16 september, 2025 kl. 19:53

    Om staten lånar av sina egna företag går ju vinsterna tillbak till ägarna.allsså staten.Motsatsen gäller om staten lånar av private företag .Det offentliga blr fattigare.

    Svara
  5. F skriver:
    16 september, 2025 kl. 21:16

    Fred finns inte längre i Sverige, alla måste kriga och döda andra, mer våld.

    Svara
  6. Nikko skriver:
    16 september, 2025 kl. 21:35

    SD och regeringen måste respektera folket vilja.
    Det kommer få konsekvenser att slösa pengar som inte finns.

    Svara
