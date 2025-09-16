Mer pengar till vapen

Sveriges försvar

behöver mycket mer pengar.

Nästa år vill regeringen

ge 27 miljarder extra

till vapen och soldater.

Det är en del av regeringens

plan för Sveriges pengar, budgeten.

Totalt kommer försvaret

då kosta 175 miljarder kronor.

De extra pengarna ska betala

nya vapen och löner

till soldater.

Det kostar också mycket

att träna soldaterna.

– Nu tar vi nästa steg

för att göra det svenska

försvaret starkare.

Det säger statsminister

Ulf Kristersson.

Tio av de nya miljarderna

måste staten låna.

Regeringen kommer att visa

hela sin plan för Sveriges

pengar den 22 september.

