Pål Jonson är Sveriges minister för försvar. Foto: Pontus Lundahl/TT
Fler miljarder till Ukraina
Sveriges regering lovar
mer hjälp till Ukraina.
Sverige ska ge
70 nya miljarder kronor till
Ukraina de kommande två åren.
Det säger regeringens
minister för försvar, Pål Jonsson.
Det mesta av pengarna går till
företag som gör vapen i Sverige.
Sedan får Ukraina vapnen
av Sverige.
Sverige måste vara beredd på att kriget
i Ukraina fortsätter i flera år till.
Det säger Pål Jonsson.
Han säger att Ryssland inte visar
att de vill ha slut på kriget.
I stället ökar de ryska attackerna.
Därför måste Sverige vara
med och stötta Ukraina
för att Ryssland inte ska vinna,
säger ministern.
Regeringen har bestämt om pengar
till Ukraina 20 gånger.
Sedan kriget började är det
över 100 miljarder kronor.
– Sverige är ett av få länder i världen
som har ökat sitt stöd till Ukraina,
säger Pål Jonsson.
8 SIDOR/TT
12 september 2025
Jättebra sverige fantastiskt vi måste hjälpa våra bröder.tänk om muslimska länder skulle göra samma sak för sina bröder i Gaza.
Bra jobbat! Man måste förstå att Ryssland just nu testar oss alla – med stridsflyg över Östersjön, spionage, skuggflottan, drönare som redan flera gånger har flugit in i Polen och hackerattacker samt störningar mot GPS-system. Vi får absolut inte visa svaghet och vi får inte låta dem sluka Ukraina.
Regeringen verkar ha oändligt mycket pengar….till Ukraina. Till välfärden är det bara besparingar. Ge 70 extra miljarder till förskolor och 70 extra miljarder till äldreboenden så att det bli rättvis delning.
Sofia vi måste hjälpa ukrainare . Det är viktigt just nu pågår krig överallt .men det kommer bättre tider vi måste ha tålamod.
Alla andra saker, typ utbildning och sjukvård, kvittar om vi inte klarar av att försvara oss mot Ryssland
Jag tycker är fel att skicka skattepengar för att före krig mot Ryssland. När vi Sverige har enormt ekonomiska svårigheter och hög arbetslöshet.
Det måste finnas tydliga reglerade konsekvenser för nuvarande regering och SD. Vi kan inte ha det så. Vi bör förmedla fred och inte krig.
Nikko vi tycker olika
Ja man får tycka olika, men vi har hög andel psykisk sjuka människor som inte förstår konsekvenser och tror att krig är lek.
Allt son ni gör ett är att betala, och Zelenskyj får inga städer tillbaka. Han säljer ukrainska städer så att kriget kan fortsätta.
Det är många EU länder kommer att falla på grund av denna affär som peggar och sanningen dyker upp någon om
Jag har i princip absolut inget mot att hjälpa andra, om man själv har pengar. Men man måste ställa sig en fråga: vad hjälper vi dem med? Svaret, tyvärr, som jag ser det: vi hjälper dem bara att dö.
Förbättra sjukvården, pensionerna och skolorna i Sverige. K rig är bara förstörelse, vi börjar likna Frankrike!
Det handlar inte om att hjälpa Ukraina, utan om att skydda oss själva genom att stoppa Ryssland – en terrorstat