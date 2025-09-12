Fler miljarder till Ukraina

Sveriges regering lovar

mer hjälp till Ukraina.

Sverige ska ge

70 nya miljarder kronor till

Ukraina de kommande två åren.

Det säger regeringens

minister för försvar, Pål Jonsson.

Det mesta av pengarna går till

företag som gör vapen i Sverige.

Sedan får Ukraina vapnen

av Sverige.

Sverige måste vara beredd på att kriget

i Ukraina fortsätter i flera år till.

Det säger Pål Jonsson.

Han säger att Ryssland inte visar

att de vill ha slut på kriget.

I stället ökar de ryska attackerna.

Därför måste Sverige vara

med och stötta Ukraina

för att Ryssland inte ska vinna,

säger ministern.

Regeringen har bestämt om pengar

till Ukraina 20 gånger.

Sedan kriget började är det

över 100 miljarder kronor.

– Sverige är ett av få länder i världen

som har ökat sitt stöd till Ukraina,

säger Pål Jonsson.

8 SIDOR/TT