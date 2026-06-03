Stopp för barn i appar

Flera länder vill stoppa barn

från att använda

vissa appar i mobilen.

Nu har också Sverige

ett förslag om det.

Det kan vara appar

som Instagram,

Tiktok och Snapchat.

Det är appar det är lätt

att bli beroende av.

Länderna vill att barnen

måste ha en viss ålder

för att kunna använda apparna.

Nu säger Sveriges regering

att de vill ha en gräns på 15 år.

De har ett nytt förslag.

Experter ska undersöka det.

I november ska förslaget vara klart.

Europeiska unionen, EU,

pratar också om

att ordna en åldersgräns.

EU vill att den ska vara 13 år.

Men det kan vara svårt

att hitta en bra lösning på

hur åldern ska kontrolleras.

En sådan kontroll

kan bryta mot lagar.

Alla som använder

internet eller appar

vill inte visa vilka de är.

Om de måste visa sina identiteter

för att kunna använda apparna

kan det bryta mot rätten

att ha ett privat liv

och rätten att tala fritt.

Därför måste länderna

hitta andra sätt

att kontrollera

vilken ålder någon har.

Många unga människor

hittar också sätt

att använda apparna

trots åldersgräns.

Det säger experter på teknik.

8 SIDOR

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Ska det vara åldersgräns

för vissa appar?

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