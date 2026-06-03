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Flera länder stoppar barn från att använda vissa appar. Foto: Jessica Gow/TT
Stopp för barn i appar
Flera länder vill stoppa barn
från att använda
vissa appar i mobilen.
Nu har också Sverige
ett förslag om det.
Det kan vara appar
som Instagram,
Tiktok och Snapchat.
Det är appar det är lätt
att bli beroende av.
Länderna vill att barnen
måste ha en viss ålder
för att kunna använda apparna.
Nu säger Sveriges regering
att de vill ha en gräns på 15 år.
De har ett nytt förslag.
Experter ska undersöka det.
I november ska förslaget vara klart.
Europeiska unionen, EU,
pratar också om
att ordna en åldersgräns.
EU vill att den ska vara 13 år.
Men det kan vara svårt
att hitta en bra lösning på
hur åldern ska kontrolleras.
En sådan kontroll
kan bryta mot lagar.
Alla som använder
internet eller appar
vill inte visa vilka de är.
Om de måste visa sina identiteter
för att kunna använda apparna
kan det bryta mot rätten
att ha ett privat liv
och rätten att tala fritt.
Därför måste länderna
hitta andra sätt
att kontrollera
vilken ålder någon har.
Många unga människor
hittar också sätt
att använda apparna
trots åldersgräns.
Det säger experter på teknik.
8 SIDOR
Vad tycker du?
Ska det vara åldersgräns
för vissa appar?
Skriv gärna en kommentar.
3 juni 2026
jättebra tycker jag.
Jag har funderat länge på detta förslag men har inte kommit fram till en lagom åldersgräns jag protesterar mot Bengt från det nya larmet angående kriser. protestera du okså mot honom genom att heta bengt protestant!
Låt oss bara ha de❤❤❤
ok men 8 sidor är youtub kids undersökande grej
Jag tycker det jättebra.
Ja för att mina kompisar har sådana appar och är beroende av dem.
👍😂
altså betyder det att
barn under 15 år inte får ha sociala medier
8 sidor😔