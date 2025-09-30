Nytt förslag om järnvägar

Sveriges järnvägar för tåg

är så dåliga att det kan ta

350 år att laga dem.

Det har en undersökning från

tidningen Dagens Nyheter visat.

Det är myndigheten Trafikverket

som har ansvar för Sveriges

järnvägar och vägar.

Nu har Trafikverket en ny plan.

Trafikverket säger att de troligen

kan fixa de dåliga järnvägarna på 25 år.

Då skulle det vara klart år 2050.

Då behöver Trafikverket

nästan 1 200 miljarder kronor.

Pengarna ska också

gå till vägar för bilar.

Ungefär hälften av pengarna

ska gå till att laga spår och vägar.

Resten är till att bygga nytt.

Roberto Maiorana är chef

för Trafikverket.

– Planen handlar om

att hjälpa företag och Sveriges försvar

och att göra det enklare

att resa till jobbet,

säger Roberto Maiorana.

I höst ska kommuner,

regioner och företag

säga vad de tycker om planen.

Sedan ska regeringen

bestämma hur det blir.

Kristdemokraten Andreas Carlson

är regeringens minister för järnvägar,

vägar och bostäder.

Han säger att det är

för tidigt att svara på

om han vill säga ja

till hela planen.

Från norra Sverige kommer kritik.

Det tidigare förslaget

om att bygga dubbelspår för tåg

mellan Gävle och Härnösand

finns inte längre med i planen.

– Ska norra Sverige nöja sig

med en snart hundra år gammal järnväg

som har dålig kvalitet

och där det tar lång tid att resa?

Det säger Ingela Bendrot.

Hon är chef för järnvägen

mellan Stockholm och Sundsvall,

nya Ostkustbanan.

