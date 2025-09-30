Alla Väljare
Nytt förslag om järnvägar
Sveriges järnvägar för tåg
är så dåliga att det kan ta
350 år att laga dem.
Det har en undersökning från
tidningen Dagens Nyheter visat.
Det är myndigheten Trafikverket
som har ansvar för Sveriges
järnvägar och vägar.
Nu har Trafikverket en ny plan.
Trafikverket säger att de troligen
kan fixa de dåliga järnvägarna på 25 år.
Då skulle det vara klart år 2050.
Då behöver Trafikverket
nästan 1 200 miljarder kronor.
Pengarna ska också
gå till vägar för bilar.
Ungefär hälften av pengarna
ska gå till att laga spår och vägar.
Resten är till att bygga nytt.
Roberto Maiorana är chef
för Trafikverket.
– Planen handlar om
att hjälpa företag och Sveriges försvar
och att göra det enklare
att resa till jobbet,
säger Roberto Maiorana.
I höst ska kommuner,
regioner och företag
säga vad de tycker om planen.
Sedan ska regeringen
bestämma hur det blir.
Kristdemokraten Andreas Carlson
är regeringens minister för järnvägar,
vägar och bostäder.
Han säger att det är
för tidigt att svara på
om han vill säga ja
till hela planen.
Från norra Sverige kommer kritik.
Det tidigare förslaget
om att bygga dubbelspår för tåg
mellan Gävle och Härnösand
finns inte längre med i planen.
– Ska norra Sverige nöja sig
med en snart hundra år gammal järnväg
som har dålig kvalitet
och där det tar lång tid att resa?
Det säger Ingela Bendrot.
Hon är chef för järnvägen
mellan Stockholm och Sundsvall,
nya Ostkustbanan.
Några spår för tåg som Trafikverket vill bygga
Det finns planer på att göra
flera nya spår för tåg i Sverige.
Några av dem vill
Trafikverket fortsätta med.
De är:
- nytt dubbelspår mellan Järna och Linköping, Ostlänken
- nytt dubbelspår mellan Lund och Hässleholm
- nytt dubbelspår mellan Göteborg och Borås
- Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå
- göra Malmbanan bättre och fixa saker vid Luleå station.
30 september 2025
