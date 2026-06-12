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Kvinna med slöja. Foto: H Holmberg/TT
Parti vill förbjuda slöja
Partiet Sverigedemokraterna
vill förbjuda kvinnor att ha slöja
när de är ute
på gator och torg.
Slöja är en sorts
sjal som täcker håret.
En del muslimska kvinnor
har slöja.
Sverigedemokraterna
har tidigare sagt
att de också vill förbjuda
kläderna niqab och burka.
Det är kläder som
en del muslimska kvinnor har
som täcker kroppen
och i bland hela ansiktet.
– Vi vet att många
flickor och kvinnor
är tvingade att bära
de här kläderna.
Det säger Sara Gille
som är politiker
i Sverigedemokraterna.
Partiet tycker att
kläderna visar att kvinnor
är mindre värda än män.
Kläderna passar inte
med svenska tankar om
frihet och jämställdhet.
– Slöja, niqab och burka
hör inte hemma i Sverige.
Den som kommer till Sverige
ska göra som vi gör i Sverige,
inte tvärtom,
säger Sara Gille.
I Sverige finns en viktig lag
om religion.
Den ger människor rätt
att tro på en religion,
eller att inte tro på en religion.
Den ger också människor rätt
att bära kläder som visar
vilken religion de tror på.
Det kan vara en slöja,
till exempel.
Sara Gille säger att
en undersökning får visa
om deras förslag att förbjuda slöja
går emot den lagen.
8 SIDOR/TT
12 juni 2026