Parti vill förbjuda slöja

Partiet Sverigedemokraterna

vill förbjuda kvinnor att ha slöja

när de är ute

på gator och torg.

Slöja är en sorts

sjal som täcker håret.

En del muslimska kvinnor

har slöja.

Sverigedemokraterna

har tidigare sagt

att de också vill förbjuda

kläderna niqab och burka.

Det är kläder som

en del muslimska kvinnor har

som täcker kroppen

och i bland hela ansiktet.

– Vi vet att många

flickor och kvinnor

är tvingade att bära

de här kläderna.

Det säger Sara Gille

som är politiker

i Sverigedemokraterna.

Partiet tycker att

kläderna visar att kvinnor

är mindre värda än män.

Kläderna passar inte

med svenska tankar om

frihet och jämställdhet.

– Slöja, niqab och burka

hör inte hemma i Sverige.

Den som kommer till Sverige

ska göra som vi gör i Sverige,

inte tvärtom,

säger Sara Gille.

I Sverige finns en viktig lag

om religion.

Den ger människor rätt

att tro på en religion,

eller att inte tro på en religion.

Den ger också människor rätt

att bära kläder som visar

vilken religion de tror på.

Det kan vara en slöja,

till exempel.

Sara Gille säger att

en undersökning får visa

om deras förslag att förbjuda slöja

går emot den lagen.

8 SIDOR/TT