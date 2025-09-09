Personer följde efter minister

Några personer följde efter

och skrek på ministern Carl-Oskar Bohlin.

Det hände när han gick hem

från jobbet i riksdagen

i måndags kväll.

Personerna som följde efter

är kritiska mot regeringen.

De tycker att regeringen

borde vara hårdare mot Israel.

Israel krigar i det palestinska

området Gaza.

De skrek att ministern

borde skämmas

och att det händer ett folkmord

i Gaza.

Carl-Oskar Bohlin filmade

personerna som följde efter honom.

Han säger att han

inte vågade gå hem.

För då skulle personerna

se var han bor.

Nu undersöker poliserna

om personerna är skyldiga

till brottet ofredande.

Ofredande är när någon

stör en annan person

på ett allvarligt sätt.

Sveriges statsminister

Ulf Kristersson tycker

att det som hänt är allvarligt.

– Sverige är en demokrati

och folk får gärna

säga vad de tycker om olika saker.

Men sluta genast

att hota svenska politiker,

skriver han på internet.

Socialdemokraternas ledare

Magdalena Andersson säger också

att det inte är okej att bete sig

som personerna gjorde.

