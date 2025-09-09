Alla Väljare

Han har slips och kavaj.

Carl-Oskar Bohlin är minister i Sveriges regering. Foto: Jessica Gow/TT

Personer följde efter minister

Några personer följde efter
och skrek på ministern Carl-Oskar Bohlin.
Det hände när han gick hem
från jobbet i riksdagen
i måndags kväll.

Personerna som följde efter
är kritiska mot regeringen.
De tycker att regeringen
borde vara hårdare mot Israel.
Israel krigar i det palestinska
området Gaza.
De skrek att ministern
borde skämmas
och att det händer ett folkmord
i Gaza.

Carl-Oskar Bohlin filmade
personerna som följde efter honom.
Han säger att han
inte vågade gå hem.
För då skulle personerna
se var han bor.

Nu undersöker poliserna
om personerna är skyldiga
till brottet ofredande.
Ofredande är när någon
stör en annan person
på ett allvarligt sätt.

Sveriges statsminister
Ulf Kristersson tycker
att det som hänt är allvarligt.

– Sverige är en demokrati
och folk får gärna
säga vad de tycker om olika saker.
Men sluta genast
att hota svenska politiker,
skriver han på internet.

Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson säger också
att det inte är okej att bete sig
som personerna gjorde.

8 SIDOR/TT

9 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
8 kommentarer
  1. Vinne skriver:
    9 september, 2025 kl. 15:06

    Bra att Magdalena Andersson och Ulf Kristersson reagerade på detta!

    Svara
  2. Willie Makeit skriver:
    9 september, 2025 kl. 15:13

    I framtiden skulle han ta en taxi.

    Svara
  3. Super Mario skriver:
    9 september, 2025 kl. 17:02

    Det finns tydliga protokoller han ska följa. Har han inte fått upplärning när han fick jobbet?
    En minister får inte bara gå ut på gatan hur som helst.

    Svara
  4. Andreas skriver:
    9 september, 2025 kl. 17:11

    Vad har vi med detta krig att göra????????????

    Svara
  5. V skriver:
    9 september, 2025 kl. 17:15

    Bra uttalande ulf bravo!!!ingen ska hota svenska politiker det är så lågt !!! Och jag håller med Andreas vi har inte med detta krig att göra!!!!!!!!!!

    Svara
  6. Bibi skriver:
    9 september, 2025 kl. 17:18

    Super Mario varför inte???klart man får ,men i dagens Sverige måste man vara försiktig.

    Svara
  7. Sofia skriver:
    9 september, 2025 kl. 17:26

    Vad har vi med detta krig att göra? T ex exporterade Sverige vapen till Israel. 2022 för nästan 5 miljoner…

    Svara
  8. ... skriver:
    9 september, 2025 kl. 17:35

    Sofia det var 2022 det var länge sen

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar