Carl-Oskar Bohlin är minister i Sveriges regering. Foto: Jessica Gow/TT
Personer följde efter minister
Några personer följde efter
och skrek på ministern Carl-Oskar Bohlin.
Det hände när han gick hem
från jobbet i riksdagen
i måndags kväll.
Personerna som följde efter
är kritiska mot regeringen.
De tycker att regeringen
borde vara hårdare mot Israel.
Israel krigar i det palestinska
området Gaza.
De skrek att ministern
borde skämmas
och att det händer ett folkmord
i Gaza.
Carl-Oskar Bohlin filmade
personerna som följde efter honom.
Han säger att han
inte vågade gå hem.
För då skulle personerna
se var han bor.
Nu undersöker poliserna
om personerna är skyldiga
till brottet ofredande.
Ofredande är när någon
stör en annan person
på ett allvarligt sätt.
Sveriges statsminister
Ulf Kristersson tycker
att det som hänt är allvarligt.
– Sverige är en demokrati
och folk får gärna
säga vad de tycker om olika saker.
Men sluta genast
att hota svenska politiker,
skriver han på internet.
Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson säger också
att det inte är okej att bete sig
som personerna gjorde.
9 september 2025
Bra att Magdalena Andersson och Ulf Kristersson reagerade på detta!
I framtiden skulle han ta en taxi.
Det finns tydliga protokoller han ska följa. Har han inte fått upplärning när han fick jobbet?
En minister får inte bara gå ut på gatan hur som helst.
Vad har vi med detta krig att göra????????????
Bra uttalande ulf bravo!!!ingen ska hota svenska politiker det är så lågt !!! Och jag håller med Andreas vi har inte med detta krig att göra!!!!!!!!!!
Super Mario varför inte???klart man får ,men i dagens Sverige måste man vara försiktig.
Vad har vi med detta krig att göra? T ex exporterade Sverige vapen till Israel. 2022 för nästan 5 miljoner…
Sofia det var 2022 det var länge sen