Alla Väljare

  • WEB_INRIKES

    Maria Malmer Stenergard är regeringens utrikesminister. Foto: Johan Nilsson/TT

  • WEB_INRIKES

    Människor protesterade mot Israels krig i Gaza när Sveriges utrikesminister besökte Lund. Foto: Johan Nilsson/TT

  • Israel Palestinians Gaza

    Israel gör folkmord mot människor i Gaza, säger en viktig grupp forskare. Foto: Jehad Alsharfi/AP/TT

  • ONUR URAZ

    Onur Uraz är en av experterna som säger att Israel gör brottet folkmord i Gaza. Foto: Hacettepe/TT

Sverige köper vapen av Israel

Israels våld mot människor
i området Gaza
är ett folkmord.
Det säger en viktig grupp
med flera hundra forskare.
Folkmord är ett mycket
allvarligt brott.

Men Sverige kommer att vänta med
att säga att Israel gör folkmord
tills en domstol säger det.
Så brukar Sverige göra.

Det säger Maria Malmer Stenergard
som är Sveriges utrikesminister.

– Det är mycket allvarligt
det forskare säger om Israel,
säger hon.

På grund av Israels våld i Gaza
vill Sveriges regering att EU
stoppar handel med Israel.
Sverige ger också pengar
som ska hjälpa människor i Gaza.

Men samtidigt fortsätter Sverige
köpa vapen från Israel,
senast i juni i år.
Det skriver tidningen
Dagens Nyheter.

USA är det land som ger mest
vapen och pengar till Israel.
Israel får mycket stöd
av USA för kriget i Gaza.

Onur Uraz är en av experterna
som säger att Israel
gör brottet folkmord i Gaza.
Han säger att det kan ta flera år
innan en domstol säger det.
Han säger att USA är viktigt
för att kriget i Gaza ska ta slut.

– Om jag ska vara ärlig
kommer Israel inte sluta
så länge USAs regering
fortsätter stötta Israel, säger han.

8 SIDOR/TT

Kriget i Gaza

  • Israel började sitt krig i Gaza
    för ungefär två år sedan.
    Det var efter att terrorister
    i gruppen Hamas som styr i Gaza
    gjorde en attack mot Israel.
    Över 1 200 människor dödades.
    Fler än 200 togs som fångar, gisslan.
  • Israels krig handlade först om
    att försvara sig mot Hamas.
    Men sedan blev kriget
    ett folkmord mot människor i Gaza,
    säger nu flera forskare.
  • Israels militärer har skadat
    eller dödat över 50 tusen barn i Gaza
    sedan kriget började, säger forskare.
En liten pojke som ser mycket smal och svag ut ligger under en filt. Mona al-Raqab med sin son Osama på ett sjukhus i Gaza i våras. Sonen har inte fått tillräckligt med mat. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/TT

2 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
8 kommentarer
  1. ... skriver:
    2 september, 2025 kl. 14:05

    Sverige är bäst vi hjälper alla i nöd .fantastiskt

    Svara
  2. ... skriver:
    2 september, 2025 kl. 14:19

    Sverige är bäst vi hjälper alla i nöd .fantastiskt😀

    Svara
  3. Hallåa skriver:
    2 september, 2025 kl. 14:34

    Sverige i ett nötskal 😡prata om dubbla budskap!! Denna flata regering borde fördöma detta folkmord,och inte sponsra genom att köpa vapen!!!! Jag skäms som svensk av denna dubbelmoral 🤑😤📢. Vakna!¡!!!

    Svara
  4. Bra💪 skriver:
    2 september, 2025 kl. 15:54

    Det är ett mycket bra val!

    Svara
  5. V skriver:
    2 september, 2025 kl. 15:56

    Hallåa andas

    Svara
  6. Hallåa skriver:
    2 september, 2025 kl. 16:31

    Till v å du vakna!!!!

    Svara
  7. Jag skriver:
    2 september, 2025 kl. 17:44

    omoraliskt Sverige 😔

    Svara
  8. Ulf skriver:
    2 september, 2025 kl. 19:44

    Jag älskar Israel ❤️🇮🇱❤️🇮🇱❤️🇮🇱

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar