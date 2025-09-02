Alla Väljare
Maria Malmer Stenergard är regeringens utrikesminister. Foto: Johan Nilsson/TT
Människor protesterade mot Israels krig i Gaza när Sveriges utrikesminister besökte Lund. Foto: Johan Nilsson/TT
Israel gör folkmord mot människor i Gaza, säger en viktig grupp forskare. Foto: Jehad Alsharfi/AP/TT
Onur Uraz är en av experterna som säger att Israel gör brottet folkmord i Gaza. Foto: Hacettepe/TT
Sverige köper vapen av Israel
Israels våld mot människor
i området Gaza
är ett folkmord.
Det säger en viktig grupp
med flera hundra forskare.
Folkmord är ett mycket
allvarligt brott.
Men Sverige kommer att vänta med
att säga att Israel gör folkmord
tills en domstol säger det.
Så brukar Sverige göra.
Det säger Maria Malmer Stenergard
som är Sveriges utrikesminister.
– Det är mycket allvarligt
det forskare säger om Israel,
säger hon.
På grund av Israels våld i Gaza
vill Sveriges regering att EU
stoppar handel med Israel.
Sverige ger också pengar
som ska hjälpa människor i Gaza.
Men samtidigt fortsätter Sverige
köpa vapen från Israel,
senast i juni i år.
Det skriver tidningen
Dagens Nyheter.
USA är det land som ger mest
vapen och pengar till Israel.
Israel får mycket stöd
av USA för kriget i Gaza.
Onur Uraz är en av experterna
som säger att Israel
gör brottet folkmord i Gaza.
Han säger att det kan ta flera år
innan en domstol säger det.
Han säger att USA är viktigt
för att kriget i Gaza ska ta slut.
– Om jag ska vara ärlig
kommer Israel inte sluta
så länge USAs regering
fortsätter stötta Israel, säger han.
8 SIDOR/TT
Kriget i Gaza
- Israel började sitt krig i Gaza
för ungefär två år sedan.
Det var efter att terrorister
i gruppen Hamas som styr i Gaza
gjorde en attack mot Israel.
Över 1 200 människor dödades.
Fler än 200 togs som fångar, gisslan.
- Israels krig handlade först om
att försvara sig mot Hamas.
Men sedan blev kriget
ett folkmord mot människor i Gaza,
säger nu flera forskare.
- Israels militärer har skadat
eller dödat över 50 tusen barn i Gaza
sedan kriget började, säger forskare.
2 september 2025
