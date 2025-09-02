Sverige köper vapen av Israel

Israels våld mot människor

i området Gaza

är ett folkmord.

Det säger en viktig grupp

med flera hundra forskare.

Folkmord är ett mycket

allvarligt brott.

Men Sverige kommer att vänta med

att säga att Israel gör folkmord

tills en domstol säger det.

Så brukar Sverige göra.

Det säger Maria Malmer Stenergard

som är Sveriges utrikesminister.

– Det är mycket allvarligt

det forskare säger om Israel,

säger hon.

På grund av Israels våld i Gaza

vill Sveriges regering att EU

stoppar handel med Israel.

Sverige ger också pengar

som ska hjälpa människor i Gaza.

Men samtidigt fortsätter Sverige

köpa vapen från Israel,

senast i juni i år.

Det skriver tidningen

Dagens Nyheter.

USA är det land som ger mest

vapen och pengar till Israel.

Israel får mycket stöd

av USA för kriget i Gaza.

Onur Uraz är en av experterna

som säger att Israel

gör brottet folkmord i Gaza.

Han säger att det kan ta flera år

innan en domstol säger det.

Han säger att USA är viktigt

för att kriget i Gaza ska ta slut.

– Om jag ska vara ärlig

kommer Israel inte sluta

så länge USAs regering

fortsätter stötta Israel, säger han.

8 SIDOR/TT