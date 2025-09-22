Alla Väljare
En person står bakom en skärm för att rösta. Foto: Janerik Henriksson/TT
Så går det till att rösta
Vart fjärde år är det val i Sverige.
Vart femte år är det val till EU.
Så här går det till att rösta.
Alla som har rätt att rösta
får ett brev innan valet.
Det är röstkortet.
På röstkortet står adressen
till lokalen där du ska rösta.
Ta med röstkortet
när du går för att rösta.
Ta också med legitimation.
Det kan vara pass,
körkort eller identitetskort.
Om du inte har legitimation
måste någon följa med dig
och säga vem du är.
Den personen ska ha legitimation.
I lokalen där du ska rösta
finns ett bord med alla partiers valsedlar.
Där ska du hämta valsedlar
för det parti du vill rösta på.
Det finns valsedlar
i tre olika färger.
De gula används
för val till riksdagen.
De vita används
för val till kommunen.
De blåa används
för val till regionen.
Du kan rösta på samma parti
i de tre olika valen.
Men du kan också
rösta på olika partier.
Det är du som bestämmer.
I valet till Europaparlamentet
används bara vita valsedlar.
Om du inte vill att någon
ska få veta vad du röstar på
kan du ta med dig alla partiers valsedlar.
Du ska också ta kuvert.
Oftast står någon och delar ut
kuvert till dem som ska rösta.
I lokalen finns det skärmar.
Ta med dig valsedlar
och kuvert bakom en skärm
för att göra i ordning din röst.
Om du behöver hjälp
bakom skärmen kan du säga till
någon av dem som jobbar i vallokalen.
Om du vill kan du rösta på
en särskild politiker.
Då sätter du ett kryss
framför den politikerns namn.
Du måste inte göra det.
Lägg valsedeln från det parti
du vill rösta på i ett kuvert.
Du ska lägga en valsedel i varje kuvert.
I lokalen jobbar människor
med att ta emot rösterna.
När du lämnar kuverten
till dem ska du visa legitimation.
De som tar emot kuverten
prickar av ditt namn på en lista.
Sedan läggs dina kuvert i en låda.
När valet är klart
öppnas lådan och rösterna räknas.
8 SIDOR
22 september 2025