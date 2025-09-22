Så går det till att rösta

Vart fjärde år är det val i Sverige.

Vart femte år är det val till EU.

Så här går det till att rösta.

Alla som har rätt att rösta

får ett brev innan valet.

Det är röstkortet.

På röstkortet står adressen

till lokalen där du ska rösta.

Ta med röstkortet

när du går för att rösta.

Ta också med legitimation.

Det kan vara pass,

körkort eller identitetskort.

Om du inte har legitimation

måste någon följa med dig

och säga vem du är.

Den personen ska ha legitimation.

I lokalen där du ska rösta

finns ett bord med alla partiers valsedlar.

Där ska du hämta valsedlar

för det parti du vill rösta på.

Det finns valsedlar

i tre olika färger.

De gula används

för val till riksdagen.

De vita används

för val till kommunen.

De blåa används

för val till regionen.

Du kan rösta på samma parti

i de tre olika valen.

Men du kan också

rösta på olika partier.

Det är du som bestämmer.

I valet till Europaparlamentet

används bara vita valsedlar.

Om du inte vill att någon

ska få veta vad du röstar på

kan du ta med dig alla partiers valsedlar.

Du ska också ta kuvert.

Oftast står någon och delar ut

kuvert till dem som ska rösta.

I lokalen finns det skärmar.

Ta med dig valsedlar

och kuvert bakom en skärm

för att göra i ordning din röst.

Om du behöver hjälp

bakom skärmen kan du säga till

någon av dem som jobbar i vallokalen.

Om du vill kan du rösta på

en särskild politiker.

Då sätter du ett kryss

framför den politikerns namn.

Du måste inte göra det.

Lägg valsedeln från det parti

du vill rösta på i ett kuvert.

Du ska lägga en valsedel i varje kuvert.

I lokalen jobbar människor

med att ta emot rösterna.

När du lämnar kuverten

till dem ska du visa legitimation.

De som tar emot kuverten

prickar av ditt namn på en lista.

Sedan läggs dina kuvert i en låda.

När valet är klart

öppnas lådan och rösterna räknas.

