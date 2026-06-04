Alla Väljare

De fyra ledarna står bredvid varandra. Det är från vänster Simona Mohamsson, Ulf Kristersson, Ebba Busch och Jimmie Åkesson.

Ledarna för partierna Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Foto: Jessica Gow/TT

Mindre stöd för regeringen

I höst är det val i Sverige.

Nu visar en stor undersökning
att partierna i regeringen
har blivit mindre populära.

Om folk skulle rösta i dag
skulle inte regeringen vinna valet.
Det visar undersökningen.

Regeringen är:

  1. Moderaterna
  2. Kristdemokraterna
  3. Liberalerna.

De samarbetar med
Sverigedemokraterna.

Alla fyra partierna
skulle få färre röster i dag
jämfört med valet år 2022.
Det visar undersökningen.

I dag skulle de få ungefär
43 procent av rösterna.

Men partiet Liberalerna
skulle få så lite röster
att de inte fick
vara kvar i riksdagen.

Tre partier skulle
få fler röster i dag
jämfört med valet år 2022.
Det är partierna

  1. Socialdemokraterna
  2. Vänsterpartiet
  3. Miljöpartiet.

Tillsammans med
Centerpartiet
skulle de få ungefär
55 procent av rösterna.

Myndigheten SCB
har gjort undersökningen.
Ungefär 4 500 personer
svarade på den.

8 SIDOR/TT

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4 juni 2026

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11 kommentarer
  1. Socialfaborit skriver:
    4 juni, 2026 kl. 10:29

    Jag kommer att rösta socialdemokrat. 💔💔

    Svara
  2. Men skriver:
    4 juni, 2026 kl. 10:42

    Jag kommer rösta socialdemokrati

    Svara
  3. MILENA LUISA skriver:
    4 juni, 2026 kl. 11:24

    Jag vill inte rösta-jag tycker att alla parti är dåliga-men om jag går rösta så för min mansskull!😔

    Svara
  4. Angasom skriver:
    4 juni, 2026 kl. 11:26

    Nej jag ska inte rösta på någon

    Svara
  5. Mr cooling🌸 Luna skriver:
    4 juni, 2026 kl. 11:28

    Jag är trött 🛌

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  6. Dad skriver:
    4 juni, 2026 kl. 11:31

    Jag kommer att rösta 😍😍😍

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  7. en mamma skriver:
    4 juni, 2026 kl. 12:47

    jag kommer och rösta rött aldrig blå

    Svara
  8. Susanna Doris Anna Jaagu skriver:
    4 juni, 2026 kl. 12:56

    Hej! Jag är Susanna Doris Anna Jaagu. Jag kommer absolut att rösta på Socialdemokraterna i riksdagen, landstinget och i kommunen! Mvh Susanna Jaagu.

    Svara
  9. v skriver:
    4 juni, 2026 kl. 13:06

    jag kommer att rösta på Ulf Kristersson så klart. och dom som inte kommer att rösta alls ,dom får inte gnälla efteråt.

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  10. En lojal väljare skriver:
    4 juni, 2026 kl. 13:23

    ❤️Sosse❤️

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  11. Micke skriver:
    4 juni, 2026 kl. 13:47

    Jag kommer rösta på Liberalerna

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