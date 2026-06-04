Alla Väljare
Ledarna för partierna Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Foto: Jessica Gow/TT
Mindre stöd för regeringen
I höst är det val i Sverige.
Nu visar en stor undersökning
att partierna i regeringen
har blivit mindre populära.
Om folk skulle rösta i dag
skulle inte regeringen vinna valet.
Det visar undersökningen.
Regeringen är:
- Moderaterna
- Kristdemokraterna
- Liberalerna.
De samarbetar med
Sverigedemokraterna.
Alla fyra partierna
skulle få färre röster i dag
jämfört med valet år 2022.
Det visar undersökningen.
I dag skulle de få ungefär
43 procent av rösterna.
Men partiet Liberalerna
skulle få så lite röster
att de inte fick
vara kvar i riksdagen.
Tre partier skulle
få fler röster i dag
jämfört med valet år 2022.
Det är partierna
- Socialdemokraterna
- Vänsterpartiet
- Miljöpartiet.
Tillsammans med
Centerpartiet
skulle de få ungefär
55 procent av rösterna.
Myndigheten SCB
har gjort undersökningen.
Ungefär 4 500 personer
svarade på den.
8 SIDOR/TT
Ska du rösta i höst?
Vet du vilket parti
du ska rösta på?
Skriv en kommentar.
4 juni 2026
Jag kommer att rösta socialdemokrat. 💔💔
Jag kommer rösta socialdemokrati
Jag vill inte rösta-jag tycker att alla parti är dåliga-men om jag går rösta så för min mansskull!😔
Nej jag ska inte rösta på någon
Jag är trött 🛌
Jag kommer att rösta 😍😍😍
jag kommer och rösta rött aldrig blå
Hej! Jag är Susanna Doris Anna Jaagu. Jag kommer absolut att rösta på Socialdemokraterna i riksdagen, landstinget och i kommunen! Mvh Susanna Jaagu.
jag kommer att rösta på Ulf Kristersson så klart. och dom som inte kommer att rösta alls ,dom får inte gnälla efteråt.
❤️Sosse❤️
Jag kommer rösta på Liberalerna