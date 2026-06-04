Mindre stöd för regeringen

I höst är det val i Sverige.

Nu visar en stor undersökning

att partierna i regeringen

har blivit mindre populära.

Om folk skulle rösta i dag

skulle inte regeringen vinna valet.

Det visar undersökningen.

Regeringen är:

Moderaterna Kristdemokraterna Liberalerna.

De samarbetar med

Sverigedemokraterna.

Alla fyra partierna

skulle få färre röster i dag

jämfört med valet år 2022.

Det visar undersökningen.

I dag skulle de få ungefär

43 procent av rösterna.

Men partiet Liberalerna

skulle få så lite röster

att de inte fick

vara kvar i riksdagen.

Tre partier skulle

få fler röster i dag

jämfört med valet år 2022.

Det är partierna

Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet.

Tillsammans med

Centerpartiet

skulle de få ungefär

55 procent av rösterna.

Myndigheten SCB

har gjort undersökningen.

Ungefär 4 500 personer

svarade på den.

8 SIDOR/TT

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