Sverige är en monarki

och har en kung

och en drottning.

I historien har kungen

eller drottningen

haft mycket makt.

Nu bestämmer kungen

ingenting längre i politiken.

Den som har mest makt

i Sverige är statsministern.

År 1876 fick Sverige

sin första statsminister.

Det var Louis de Geer

som var en liberal politiker.

Hjalmar Branting

var den första socialdemokraten

som blev statsminister.

Det var år 1920.

Under 1900-talet

var det mest socialdemokrater

som bestämde i Sverige.

Tage Erlander är den som har

varit statsminister längst i Sverige.

Han var statsminister i 23 år.

Thorbjörn Fälldin

blev statsminister år 1976.

Han var ledare för Centerpartiet.

Innan dess hade det

varit statsministrar

från Socialdemokraterna

under en lång tid.

Olof Palme är en av de

mest kända statsministrarna.

Han ledde Sverige i flera år

i slutet av 1900-talet.

Olof Palme var socialdemokrat

och pratade mycket om orättvisor

och fattigdom i världen.

Den 28 februari år 1986

blev Olof Palme mördad i Stockholm.

Det är riksdagen

som röstar om vem

som ska bli statsminister.

Ingvar Carlsson, Carl Bildt,

Göran Persson, Fredrik Reinfeldt,

Stefan Löfven och Magdalena Andersson

har alla varit statsministrar i Sverige.

Magdalena Andersson

var den första kvinnan

som blev statsminister i Sverige.

Det hände år 2021.

År 2025 är det Ulf Kristersson

som är Sveriges statsminister.

Han är med i partiet Moderaterna.

