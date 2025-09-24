Alla Väljare
Olof Palme och Tage Erlander. Foto: Jan Collsiöö/TT
Statsministrar i Sverige
Sverige är en monarki
och har en kung
och en drottning.
I historien har kungen
eller drottningen
haft mycket makt.
Nu bestämmer kungen
ingenting längre i politiken.
Den som har mest makt
i Sverige är statsministern.
År 1876 fick Sverige
sin första statsminister.
Det var Louis de Geer
som var en liberal politiker.
Hjalmar Branting
var den första socialdemokraten
som blev statsminister.
Det var år 1920.
Under 1900-talet
var det mest socialdemokrater
som bestämde i Sverige.
Tage Erlander är den som har
varit statsminister längst i Sverige.
Han var statsminister i 23 år.
Thorbjörn Fälldin
blev statsminister år 1976.
Han var ledare för Centerpartiet.
Innan dess hade det
varit statsministrar
från Socialdemokraterna
under en lång tid.
Olof Palme är en av de
mest kända statsministrarna.
Han ledde Sverige i flera år
i slutet av 1900-talet.
Olof Palme var socialdemokrat
och pratade mycket om orättvisor
och fattigdom i världen.
Den 28 februari år 1986
blev Olof Palme mördad i Stockholm.
Det är riksdagen
som röstar om vem
som ska bli statsminister.
Ingvar Carlsson, Carl Bildt,
Göran Persson, Fredrik Reinfeldt,
Stefan Löfven och Magdalena Andersson
har alla varit statsministrar i Sverige.
Magdalena Andersson
var den första kvinnan
som blev statsminister i Sverige.
Det hände år 2021.
År 2025 är det Ulf Kristersson
som är Sveriges statsminister.
Han är med i partiet Moderaterna.
8 SIDOR
24 september 2025