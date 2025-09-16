Ungern och Sverige i bråk

Ungerns ledare Viktor Orbán

har skrivit om Sverige

på sajten X.

Orbán skriver att Sverige

har stora problem

med gäng med brottslingar.

De använder barn

för att mörda.

– 284 flickor i Sverige

har blivit tagna för mord,

säger Orbán i en film på X.

Filmen visar också

olika klipp på våld.

Det är inte klart varifrån

klippen kommer.

Sveriges statsminister

Ulf Kristersson är arg

över det Orbán skriver.

– Det här är lögner,

skriver Kristersson som svar

till Orbán på X.

Kristersson skriver

också att Orbán

är den som minskat på

rättigheter och lagar

i sitt eget land.

Kristersson kritiserade

också Orbán på ett möte

med journalister.

– Det Ungern gör mot

Ukraina är mycket värre

än att Orbán sprider lögner

om Sverige, sa Kristersson.

Ungern är motståndare

till att låta Ukraina

bli medlem i EU,

Europeiska unionen.

8 SIDOR/TT