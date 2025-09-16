Alla Väljare
Ungerns ledare Orbán är kritisk mot Sverige. Sveriges statsminister Kristersson säger att Orbán ljuger. Foton: AP/TT
Ungern och Sverige i bråk
Ungerns ledare Viktor Orbán
har skrivit om Sverige
på sajten X.
Orbán skriver att Sverige
har stora problem
med gäng med brottslingar.
De använder barn
för att mörda.
– 284 flickor i Sverige
har blivit tagna för mord,
säger Orbán i en film på X.
Filmen visar också
olika klipp på våld.
Det är inte klart varifrån
klippen kommer.
Sveriges statsminister
Ulf Kristersson är arg
över det Orbán skriver.
– Det här är lögner,
skriver Kristersson som svar
till Orbán på X.
Kristersson skriver
också att Orbán
är den som minskat på
rättigheter och lagar
i sitt eget land.
Kristersson kritiserade
också Orbán på ett möte
med journalister.
– Det Ungern gör mot
Ukraina är mycket värre
än att Orbán sprider lögner
om Sverige, sa Kristersson.
Ungern är motståndare
till att låta Ukraina
bli medlem i EU,
Europeiska unionen.
8 SIDOR/TT
Flickor och brott i Sverige
- Ungerns ledare Orbán säger
att 284 flickor under 18 år
har gripits för mord i Sverige.
- Orbán säger att informationen
kommer från tyska tidningen Die Welt.
- I tidningen Die Welt står
att förra året i Sverige
var ungefär 280 flickor
mellan 15 och 17 år
med i undersökningar om brott.
Det var olika brott med våld,
där vissa handlade om mord.
- Förra året blev 92 människor
dödade av våld i Sverige.
Det visar siffror från
svenska myndigheten Brå.
- Det är ovanligt att flickor
gör allvarliga brott med
våld eller mord.
16 september 2025
varför gör han så??
Sverige, kriga mot Ungern då!! Eller straffa Ungern, Sverige!!!!
V Orban är en mycket intelligent man. Lyssna på honom. Stackars Ulf. Han är helt vilse
D Trump är en super. De bästa tillsammans med Bibi N. De ser klart och vet sanningen.
Och Sanningen ska göra er fria. Jag är Sanningen och Livet. Vägen går genom mig.
Jesus Kristus.🎚️🎚️🎚️❤️❤️❤️🕊️🕊️🕊️🌹🌹🌹
Att man blir gripen för mord betyder inte att man är dömd mördare, man är gripen för förhör och kanske sen släppt när mistankar blir förklarade, eller hur. Jag tror på Orban. Man läser om skjutningar och explosioner varje dag. Även om det inte är sant, så är det tyvärr den bild många i andra länder har om Sverige.
Han ljuger när hans mun rör sig, det har den svenska premier rätt, MEN det är verkligen bildet av Sverige här nere i Centraleuropen.
Att muslimska gängen teroriserar landet, att ministeter gråter på tv:n, att det finns lite för mycket mord och våld. Tyvärr 🙁
Jämföra Ungern: 73 mörd / 10M med Sverige: 121 mörd / 9M (2023, wikipedia).
Det finns ett engelskt talesätt som passar in här: ”Om du lägger dig med hundar, bli inte förvånad om du vaknar med loppor.” Sverige, en gång en ledare inom mänskliga rättigheter, motstånd mot imperialism och diplomati, har försvunnit till en patetisk medhjälpare till de värsta regeringarna i världen.