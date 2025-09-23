Vad gör kommunen?

Alla som bor eller arbetar

i Sverige bor i en kommun.

Det finns 290 kommuner i Sverige.

I valet röstar folket

på vilka som ska

bestämma i kommunen.

De politiker och partier

som får flest röster

får platser i kommunfullmäktige.

Det är kommunfullmäktige

som bestämmer i en kommun.

Vad kommunen ska göra

står i kommunallagen.

Kommunerna

har ansvar för skolorna.

De bestämmer över vägar,

vatten och avlopp.

De bestämmer också

över förskolor, vård av gamla

och hjälp till personer med

funktionsnedsättningar.

Kommunen beslutar

om du får bygga hus

och vilka som får servera alkohol.

Tillsammans med regionerna

har kommunerna

även ansvar för bussar, tåg,

färjor och annan kollektivtrafik.

För att kunna sköta skolor,

vägar och annat som vi behöver

betalar vi pengar

i skatt till kommunen.

Valet till kommunerna

är vart fjärde år.

Då kan du rösta på

politiker till riksdagen,

regionerna och kommunerna.

8 SIDOR