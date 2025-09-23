Alla Väljare

En person som jobbar på ett äldreboende ger en kopp kaffe till en gammal person.

Att ta hand om gamla människor är en av sakerna som kommunerna gör. Foto: Oscar Olsson/TT

Vad gör kommunen?

Alla som bor eller arbetar
i Sverige bor i en kommun.
Det finns 290 kommuner i Sverige.

I valet röstar folket
på vilka som ska
bestämma i kommunen.

De politiker och partier
som får flest röster
får platser i kommunfullmäktige.

Det är kommunfullmäktige
som bestämmer i en kommun.
Vad kommunen ska göra
står i kommunallagen.

Kommunerna
har ansvar för skolorna.
De bestämmer över vägar,
vatten och avlopp.

De bestämmer också
över förskolor, vård av gamla
och hjälp till personer med
funktionsnedsättningar.

Kommunen beslutar
om du får bygga hus
och vilka som får servera alkohol.

Tillsammans med regionerna
har kommunerna
även ansvar för bussar, tåg,
färjor och annan kollektivtrafik.

För att kunna sköta skolor,
vägar och annat som vi behöver
betalar vi pengar
i skatt till kommunen.

Valet till kommunerna
är vart fjärde år.
Då kan du rösta på
politiker till riksdagen,
regionerna och kommunerna.

8 SIDOR

23 september 2025

