Alla Väljare
Sveriges riksdag i Stockholm. Foto: TT
Förslag om riksdagen
Alla partier i riksdagen vill
att riksdagens hus i Stockholm
blir mer tillgängligt.
De har skrivit
ett förslag om det, en motion.
Det är ovanligt att alla partier
är så överens.
I Sverige finns lagar
om att hus ska fungera lika bra
för den som har
en funktionsnedsättning
som för den som inte har det.
– Flera saker måste bli
bättre i riksdagen.
Det säger Ulrika Westerlund
till tidningen Heja Olika.
Hon är politiker
i Miljöpartiet i riksdagen.
Hon har själv sett att hissar
behöver bli bättre
för den som använder rullstol,
till exempel.
Fler rum i riksdagen
behöver ha hörselslingor.
Fler debatter behöver
kunna tolkas med tecken.
– Den som har
en funktionsnedsättning
och är i riksdagen
får aldrig känna
att de är till besvär.
Det skriver Ulrika Westerlund
och de andra politikerna.
Riksdagens hus är gamla.
Därför kan det
vara svårt att ordna
tillgänglighet överallt.
Men politikerna vill
att det i alla fall
ska finnas information
om hur tillgängliga
olika rum i riksdagen är.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Partierna i riksdagen
I Sveriges riksdag finns
politiker från
- Miljöpartiet
- Moderaterna
- Liberalerna,
- Socialdemokraterna
- Centerpartiet
- Sverigedemokraterna
- Kristdemokraterna
- Vänsterpartiet
15 oktober 2025