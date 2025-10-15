Förslag om riksdagen

Alla partier i riksdagen vill

att riksdagens hus i Stockholm

blir mer tillgängligt.

De har skrivit

ett förslag om det, en motion.

Det är ovanligt att alla partier

är så överens.

I Sverige finns lagar

om att hus ska fungera lika bra

för den som har

en funktionsnedsättning

som för den som inte har det.

– Flera saker måste bli

bättre i riksdagen.

Det säger Ulrika Westerlund

till tidningen Heja Olika.

Hon är politiker

i Miljöpartiet i riksdagen.

Hon har själv sett att hissar

behöver bli bättre

för den som använder rullstol,

till exempel.

Fler rum i riksdagen

behöver ha hörselslingor.

Fler debatter behöver

kunna tolkas med tecken.

– Den som har

en funktionsnedsättning

och är i riksdagen

får aldrig känna

att de är till besvär.

Det skriver Ulrika Westerlund

och de andra politikerna.

Riksdagens hus är gamla.

Därför kan det

vara svårt att ordna

tillgänglighet överallt.

Men politikerna vill

att det i alla fall

ska finnas information

om hur tillgängliga

olika rum i riksdagen är.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR