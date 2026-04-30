Den stora salen i Sveriges riksdag. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bråk efter röstning
I onsdags röstade riksdagen om
nya lagar för svenska medborgare.
Då bröt partiet SD mot en tradition.
Nu bråkar politikerna om det.
I riksdagen finns 349 politiker.
De röstar om nya lagar.
Men oftast är inte alla politiker
i riksdagen samtidigt.
Någon kan vara sjuk eller borta på resa.
För att det ändå ska bli rättvist
när riksdagen röstar
brukar partierna välja ut
några politiker.
De politikerna får inte rösta.
Här är ett exempel.
- En politiker från ett parti
som tänkte rösta ja är borta.
Då väljer partierna
som tänkte rösta nej
ut en politiker.
Den politikern låter bli att rösta.
Så har riksdagen
i Sverige gjort länge.
Men på onsdagen bröt SD
mot den traditionen.
Två politiker från partiet
röstade ja till en lag
trots att de enligt traditionen
skulle låta bli att rösta.
Det gjorde att SD
och regeringen
vann med en röst.
Nu är de andra partierna arga.
De säger att SD har fuskat.
Centerpartiet vill att riksdagen
gör om röstningen.
I riksdagen finns två politiker
som tidigare var med i SD.
Nu är de inte med i något parti.
De kallas för vildar.
De röstade mot regeringen och SD.
Det är fel, tycker SD.
Mer än hälften röstade i valet
för regeringen och SDs politik.
Då är det inte bra om två vildar
kan styra politiken.
Därför bröt SD mot traditionen.
Det tycker Linda Lindberg.
Hon är SDs ledare i riksdagen.
Regeringen är
- Moderaterna
- Kristdemokraterna
- Liberalerna.
De samarbetar med SD.
ANTON ANDERSSON/8 SIDOR
30 april 2026