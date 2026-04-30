Bråk efter röstning

I onsdags röstade riksdagen om

nya lagar för svenska medborgare.

Då bröt partiet SD mot en tradition.

Nu bråkar politikerna om det.

I riksdagen finns 349 politiker.

De röstar om nya lagar.

Men oftast är inte alla politiker

i riksdagen samtidigt.

Någon kan vara sjuk eller borta på resa.

För att det ändå ska bli rättvist

när riksdagen röstar

brukar partierna välja ut

några politiker.

De politikerna får inte rösta.

Här är ett exempel.

En politiker från ett parti

som tänkte rösta ja är borta.

Då väljer partierna

som tänkte rösta nej

ut en politiker.

Den politikern låter bli att rösta.

Så har riksdagen

i Sverige gjort länge.

Men på onsdagen bröt SD

mot den traditionen.

Två politiker från partiet

röstade ja till en lag

trots att de enligt traditionen

skulle låta bli att rösta.

Det gjorde att SD

och regeringen

vann med en röst.

Nu är de andra partierna arga.

De säger att SD har fuskat.

Centerpartiet vill att riksdagen

gör om röstningen.

I riksdagen finns två politiker

som tidigare var med i SD.

Nu är de inte med i något parti.

De kallas för vildar.

De röstade mot regeringen och SD.

Det är fel, tycker SD.

Mer än hälften röstade i valet

för regeringen och SDs politik.

Då är det inte bra om två vildar

kan styra politiken.

Därför bröt SD mot traditionen.

Det tycker Linda Lindberg.

Hon är SDs ledare i riksdagen.

Regeringen är

Moderaterna Kristdemokraterna Liberalerna.

De samarbetar med SD.

Du kan läsa mer om reglerna

i en gammal text:

Svårare att bli medborgare