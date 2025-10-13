Alla Väljare
Jimmie Åkesson, Simona Mohamsson, Ebba Busch och Ulf Kristersson. Foto: Caisa Rasmussen/TT
Politiker bråkade i tv
I Sverige finns det
åtta partier som är med
i Sveriges riksdag.
Nästa höst är det
val till riksdagen.
Men redan i söndags
möttes partiernas ledare i SVT
för att prata om politik.
Det blev mycket bråk
mellan politikerna.
Flera gånger avbröt de varandra.
Mest kritik för att avbryta andra
fick Vänsterpartiets ledare
Nooshi Dadgostar.
Politikerna pratade om
många olika saker.
En av sakerna var vilka partier
som ska jobba ihop i regeringen
efter nästa val.
Men tittarna fick inga svar.
Liberalerna sa förra veckan
att de inte vill vara med
i samma regering som
Sverigedemokraterna.
Sverigedemokraterna
tycker att Liberalerna
måste ändra sig om det.
– Om Liberalerna inte vill ha
Magdalena Andersson
som statsminister
måste de ändra sig.
Det sa Sverigedemokraternas
ledare Jimmie Åkesson.
Det verkar som att det blir svårt
att få till en ny regering i Sverige
oavsett vilka som vinner valet.
Det säger experter på politik.
Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson
sa att hon kan tänka sig
att samarbeta med alla partier
utom Sverigedemokraterna
om hon vinner valet.
Statsminister Ulf Kristersson
sa inte om han kan tänka sig
att bilda regering med
Sverigedemokraterna efter valet.
Kristersson är ledare
för partiet Moderaterna.
8 SIDOR/TT
Sveriges regering
- Tre partier styr Sverige i dag.
Det är Moderaterna, Liberalerna
och Kristdemokraterna.
De är Sveriges regering.
- Regeringen samarbetar
med
Sverigedemokraterna, SD.
De har ett avtal om det.
Det kallas Tidöavtalet.
- Om ett år är det val i Sverige.
Då vill Sverigedemokraterna
vara med och styra Sverige.
De vill ha ministrar i regeringen.
13 oktober 2025
Jag förstår inte på politiker att bråkar hela tiden 🥱🙄
Dagostar kan inte bete sig. Stäng av hennes mikrofon. Beter sig som ett ouppfostrat barn.