Politiker bråkade i tv

I Sverige finns det

åtta partier som är med

i Sveriges riksdag.

Nästa höst är det

val till riksdagen.

Men redan i söndags

möttes partiernas ledare i SVT

för att prata om politik.

Det blev mycket bråk

mellan politikerna.

Flera gånger avbröt de varandra.

Mest kritik för att avbryta andra

fick Vänsterpartiets ledare

Nooshi Dadgostar.

Politikerna pratade om

många olika saker.

En av sakerna var vilka partier

som ska jobba ihop i regeringen

efter nästa val.

Men tittarna fick inga svar.

Liberalerna sa förra veckan

att de inte vill vara med

i samma regering som

Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna

tycker att Liberalerna

måste ändra sig om det.

– Om Liberalerna inte vill ha

Magdalena Andersson

som statsminister

måste de ändra sig.

Det sa Sverigedemokraternas

ledare Jimmie Åkesson.

Det verkar som att det blir svårt

att få till en ny regering i Sverige

oavsett vilka som vinner valet.

Det säger experter på politik.

Socialdemokraternas ledare

Magdalena Andersson

sa att hon kan tänka sig

att samarbeta med alla partier

utom Sverigedemokraterna

om hon vinner valet.

Statsminister Ulf Kristersson

sa inte om han kan tänka sig

att bilda regering med

Sverigedemokraterna efter valet.

Kristersson är ledare

för partiet Moderaterna.

