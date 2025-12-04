Politikerna i riksdagen

har bestämt att fångar

ska vara kvar längre

i fängelset.

Från den 1 januari år 2026

ska fångar vara kvar

i fängelset 75 procent

av tiden för straffet.

Tidigare har det varit

ungefär 65 procent av tiden.

Efter det har en fånge

kunnat bli fri.

Men en fånge som inte

sköter sig i fängelset

ska nu få svårare

att bli släppt tidigare.

Från och med nästa år

är det kortaste straffet

i fängelset en månad.

De ändrade reglerna

var ett förslag från regeringen.

Nästan alla politiker i riksdagen

röstade ja till förslaget.

8 SIDOR/TT