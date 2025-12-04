Alla Väljare
Fängelset Hall som ligger utanför Södertälje. Foto: SvD/TT
Fångar ska vara kvar längre
Politikerna i riksdagen
har bestämt att fångar
ska vara kvar längre
i fängelset.
Från den 1 januari år 2026
ska fångar vara kvar
i fängelset 75 procent
av tiden för straffet.
Tidigare har det varit
ungefär 65 procent av tiden.
Efter det har en fånge
kunnat bli fri.
Men en fånge som inte
sköter sig i fängelset
ska nu få svårare
att bli släppt tidigare.
Från och med nästa år
är det kortaste straffet
i fängelset en månad.
De ändrade reglerna
var ett förslag från regeringen.
Nästan alla politiker i riksdagen
röstade ja till förslaget.
8 SIDOR/TT
4 december 2025
bra beslut.
bra!!!!😀😀😀
Bra beslut men regeringen borde sitta tillsamman smed alla tjuvar och brottslingar för det är inte ok att skicka ut en fyra åring från Sverige.
Många inom det moderata ungdomsförbundet förr var för den så kallade nattväktarstaten där man i princip enbart skulle ha militär och polis, och det är dessa ungdomar som idag är ministrar i regeringen. Det är naturligt för dessa moderater att fylla upp fängelserna, eftersom detta ligger i linje med deras tankar som unga.
Var ska de onda brottslingarna vara annars om inte i fängelset? Bygg mängder av fängelser i Sverige. Det behövs. Det har aldrig varit sådan enorm kriminalitet som nu.
nisse inte i Sverige varför ska vi betala mera skatt .bättre skicka dom till ryskt fängelse där lär dom sig veta hut.
De som utvisas har inte rätt att vara här. Finns mängder av människor som gömmer sig för polisen. Vidriga människor har släppts in här. Det är fruktansvärt. Som kvinna är man mycket rädd för allt möjligt nu. En maskerad man försökte döda 2 kvinnor nyligen
på allmän plats.