Unga personer som gör lumpen. Nu ska en del unga får göra lumpen utan vapen. Foto: Ulf Palm/TT
Lumpen utan vapen för unga
Fler unga i Sverige
ska utbildas till soldater,
värnplikt.
Det är känt sedan tidigare.
Men år 2027
kan unga också få göra
lumpen utan vapen, civilplikt.
Då kan de få jobba
i räddningstjänsten i stället.
Eller jobba i skyddsrum.
Det vill regeringen.
Redan nästa år
kan unga bli utvalda
till att göra civilplikt.
Den utbildningen
ska vara kortare
än lumpen med vapen.
Den som gör lumpen med vapen
får ofta utbildning
i ungefär 40 veckor.
Utbildningen för civilplikt
ska vara ungefär 20 veckor.
Sverige behöver fler
som kan jobba
om det blir en kris eller krig.
Till exempel i vården
eller räddningstjänsten.
Därför vill regeringen också
att fler vuxna ska utbildas
och göra civilplikt.
8 SIDOR/TT
9 december 2025
Krig drabbar alltid de fattiga. Erfarenheten visar att regeringsmedlemmar ofta skyddar och ordnar trygga platser för sina egna barn under krig.
jag kommer att ställa upp om det skulle vara något. jag är pensionärat undersköterska. 😍😍allt för fosterlandet så klart.
Dagsersättningen för att göra värnplikt eller civilplikt borde höjas från ca 200 kr per dag till 1000 kr per dag, för att det ska motsvara ett lågavlönat jobb efter skatt. Detta skulle förmodligen göra att det finns tillräckligt med frivilliga till värnplikt och civilplikt. De flesta som gör värnplikt eller civilplikt bör göra det frivilligt.
Innebär det att vi som har diagnoser åker in oxå eller bara de som är tillräckligt friska för att kunna få vara med? De som har sjukdomar eller diagnoser eller något annat för hinder blir väl inte indragna om det de har kan påverka hela gruppen eller utbildningen?
Jag tycker att svenskt försvar är ett stort skämt.Det är ett jävla gnällande
nej om man får använa det vill jag