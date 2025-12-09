Lumpen utan vapen för unga

Fler unga i Sverige

ska utbildas till soldater,

värnplikt.

Det är känt sedan tidigare.

Men år 2027

kan unga också få göra

lumpen utan vapen, civilplikt.

Då kan de få jobba

i räddningstjänsten i stället.

Eller jobba i skyddsrum.

Det vill regeringen.

Redan nästa år

kan unga bli utvalda

till att göra civilplikt.

Den utbildningen

ska vara kortare

än lumpen med vapen.

Den som gör lumpen med vapen

får ofta utbildning

i ungefär 40 veckor.

Utbildningen för civilplikt

ska vara ungefär 20 veckor.

Sverige behöver fler

som kan jobba

om det blir en kris eller krig.

Till exempel i vården

eller räddningstjänsten.

Därför vill regeringen också

att fler vuxna ska utbildas

och göra civilplikt.

8 SIDOR/TT