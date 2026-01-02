Alla Väljare
Niklas Mattsson jobbar på Synskadades riksförbund. Foto: Anna Rehnborg
Punktskrift läser du med fingertopparna. Foto: TT
Han vill ha punktskrift i valet
Synskadade och blinda
över hela världen
använder punktskrift för att läsa.
– Punktskriften behövs
lika mycket i dag som förr.
Det säger Niklas Mattsson.
Han jobbar i organisationen
Synskadades riksförbund, SRF.
Han och SRF vill att det ska finnas
mer punktskrift i årets val.
Valmyndigheten har material
om valet i punktskrift.
Det finns valsedlar
där partiernas namn
står i punktskrift.
Men det är svårt för den
som använder punktskrift
att kunna välja
en särskild politiker i valet,
personkryssa.
För att kryssa behöver du
kunna läsa namnen på politikerna.
Men det finns inga listor
med namnen i punktskrift.
För att kunna kryssa
måste den som inte ser
få hjälp att läsa.
Det betyder att den personen
inte kan rösta hemligt.
Att rösta hemligt i valet
är en rättighet.
– Vi ska inte behöva
berätta hur vi röstar
eller varför vi gör det,
säger Niklas Mattsson.
Han säger att valet i Sverige
inte är lika för alla.
Mattsson och SRF vill nu
att listorna med namn
också ska finnas i punktskrift.
Men det är bara
nio månader kvar
till valet den 13 september.
SRF tror inte det kommer
att finnas listor med punktskrift
i det här valet heller.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Punktskrift
- Den 4 januari varje år
är punktskriftens egen dag.
- Sex punkter bildar olika bokstäver
i punktskrift.
- Du läser bokstäverna
genom att känna med fingrarna.
- Louis Braille uppfann punktskriften
år 1825.
- Ungefär 100 tusen personer
använder punktskrift i Sverige.
- 8 Sidor finns att läsa i punktskrift.
2 januari 2026
Bra nyhet. Blinda ska också kunna rösta självständigt.