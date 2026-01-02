Han vill ha punktskrift i valet

Synskadade och blinda

över hela världen

använder punktskrift för att läsa.

– Punktskriften behövs

lika mycket i dag som förr.

Det säger Niklas Mattsson.

Han jobbar i organisationen

Synskadades riksförbund, SRF.

Han och SRF vill att det ska finnas

mer punktskrift i årets val.

Valmyndigheten har material

om valet i punktskrift.

Det finns valsedlar

där partiernas namn

står i punktskrift.

Men det är svårt för den

som använder punktskrift

att kunna välja

en särskild politiker i valet,

personkryssa.

För att kryssa behöver du

kunna läsa namnen på politikerna.

Men det finns inga listor

med namnen i punktskrift.

För att kunna kryssa

måste den som inte ser

få hjälp att läsa.

Det betyder att den personen

inte kan rösta hemligt.

Att rösta hemligt i valet

är en rättighet.

– Vi ska inte behöva

berätta hur vi röstar

eller varför vi gör det,

säger Niklas Mattsson.

Han säger att valet i Sverige

inte är lika för alla.

Mattsson och SRF vill nu

att listorna med namn

också ska finnas i punktskrift.

Men det är bara

nio månader kvar

till valet den 13 september.

SRF tror inte det kommer

att finnas listor med punktskrift

i det här valet heller.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

