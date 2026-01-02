Alla Väljare

    Foto: Anna Rehnborg

    Foto: TT

Han vill ha punktskrift i valet

 

Synskadade och blinda
över hela världen
använder punktskrift för att läsa.

– Punktskriften behövs
lika mycket i dag som förr.

Det säger Niklas Mattsson.
Han jobbar i organisationen
Synskadades riksförbund, SRF.

Han och SRF vill att det ska finnas
mer punktskrift i årets val.

Valmyndigheten har material
om valet i punktskrift.
Det finns valsedlar
där partiernas namn
står i punktskrift.

Men det är svårt för den
som använder punktskrift
att kunna välja
en särskild politiker i valet,
personkryssa.
För att kryssa behöver du
kunna läsa namnen på politikerna.
Men det finns inga listor
med namnen i punktskrift.

För att kunna kryssa
måste den som inte ser
få hjälp att läsa.
Det betyder att den personen
inte kan rösta hemligt.
Att rösta hemligt i valet
är en rättighet.

– Vi ska inte behöva
berätta hur vi röstar
eller varför vi gör det,
säger Niklas Mattsson.

Han säger att valet i Sverige
inte är lika för alla.

Mattsson och SRF vill nu
att listorna med namn
också ska finnas i punktskrift.

Men det är bara
nio månader kvar
till valet den 13 september.

SRF tror inte det kommer
att finnas listor med punktskrift
i det här valet heller.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Punktskrift

  • Den 4 januari varje år
    är punktskriftens egen dag.
  • Synskadade och blinda
    över hela världen
    använder punktskrift för att läsa.
  • Sex punkter bildar olika bokstäver
    i punktskrift.
  • Du läser bokstäverna
    genom att känna med fingrarna.
  • Louis Braille uppfann punktskriften
    år 1825.
  • Ungefär 100 tusen personer
    använder punktskrift i Sverige.
  • 8 Sidor finns att läsa i punktskrift.

2 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Anonym skriver:
    2 januari, 2026 kl. 21:55

    Bra nyhet. Blinda ska också kunna rösta självständigt.

    Svara
