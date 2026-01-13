– Lämna Iran nu

Protesterna och våldet

fortsätter i landet Iran.

Minst 600 människor har dött.

Regeringen har stoppat internet.

Ungefär 1 500 svenskar

finns i Iran.

Men det kan vara fler.

Nu säger det svenska

utrikesdepartementet, UD,

att svenskarna ska resa hem

så fort det går.

– Lämna landet nu.

Det skriver

Maria Malmer Stenergard

på sajten X.

Hon är minister i regeringen

och med i partiet Moderaterna.

Svenskar som är Iran

ska kontakta ambassaden

och skriva upp sig på UDs lista.

De ska också skaffa

UDs app Resklar i mobilen.

Den kan ge viktig information

om att resa från landet.

Det skriver UD på sin sajt.

UD har sagt åt svenskar

att inte resa till Iran

sedan år 2022.

8 SIDOR/TT