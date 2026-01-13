Alla Väljare

    Ministern Maria Malmer Stenergard från partiet Moderaterna. Foto: Henrik Montgomery/TT

    Människor dansar och protesterar i Teheran i Iran. Foto: UGC/AP/TT

– Lämna Iran nu

Protesterna och våldet
fortsätter i landet Iran.
Minst 600 människor har dött.
Regeringen har stoppat internet.

Ungefär 1 500 svenskar
finns i Iran.
Men det kan vara fler.

Nu säger det svenska
utrikesdepartementet, UD,
att svenskarna ska resa hem
så fort det går.

– Lämna landet nu.

Det skriver
Maria Malmer Stenergard
på sajten X.

Hon är minister i regeringen
och med i partiet Moderaterna.

Svenskar som är Iran
ska kontakta ambassaden
och skriva upp sig på UDs lista.

De ska också skaffa
UDs app Resklar i mobilen.
Den kan ge viktig information
om att resa från landet.

Det skriver UD på sin sajt.

UD har sagt åt svenskar
att inte resa till Iran
sedan år 2022.

13 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Mike skriver:
    13 januari, 2026 kl. 11:01

    Lämna landet Iran så fort det går

    Svara
  2. Elijah skriver:
    13 januari, 2026 kl. 11:29

    Min kille är i Iran just nu, hon borde komma hem så fort det bara går

    Svara
  3. Alma skriver:
    13 januari, 2026 kl. 12:43

    Hur skall de lämna landet då? Hur skall de kunna ladda ner appar när hela internet är nedstängt?

    Svara
  4. Raja skriver:
    13 januari, 2026 kl. 14:07

    De har gjort revolution för frihet och befrielse från mullorna. De förkastar den islamiska republiken och vill att Reza Pahlavi ska leda landet.

    Svara
