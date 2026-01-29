Ny grupp mot våld

Det ska bli

en ny grupp i Sverige.

Gruppen ska jobba med att

stoppa mäns våld mot kvinnor.

Det handlar om våld i hemmet,

våld mot kvinnor utomhus,

hedersvåld mot kvinnor

och andra sorters våld.

Det är statsminister

Ulf Kristersson

som har bestämt

att gruppen ska finnas.

– Flera tusen kvinnor

i Sverige är rädda,

säger Ulf Kristersson.

Politiker, poliser och chefer

ska vara med i gruppen.

Många människor

som är med om våld

i sin familj eller i en relation

får inte hjälp av myndigheterna.

Det gäller också barn.

Det visar en ny undersökning

som myndigheten

Socialstyrelsen har gjort.

8 SIDOR/TT