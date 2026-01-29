Alla Väljare

Närmast i bilden är en man med knuten näve. Längre bort i bilden sitter en kvinna med sitt ansikte i händerna.

En man som hotar en kvinna med våld. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ny grupp mot våld

Det ska bli
en ny grupp i Sverige.
Gruppen ska jobba med att
stoppa mäns våld mot kvinnor.

Det handlar om våld i hemmet,
våld mot kvinnor utomhus,
hedersvåld mot kvinnor
och andra sorters våld.

Det är statsminister
Ulf Kristersson
som har bestämt
att gruppen ska finnas.

– Flera tusen kvinnor
i Sverige är rädda,
säger Ulf Kristersson.

Politiker, poliser och chefer
ska vara med i gruppen.

Många människor
som är med om våld
i sin familj eller i en relation
får inte hjälp av myndigheterna.
Det gäller också barn.

Det visar en ny undersökning
som myndigheten
Socialstyrelsen har gjort.

8 SIDOR/TT

29 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
12 kommentarer
  1. . skriver:
    29 januari, 2026 kl. 10:02

    äntligen något vettigt. finns många kvinnor som har det svårt. mänen bestämmer i hemmet. så ska det inte vara.tack Ulf Kristersson.

    Svara
  2. 111 skriver:
    29 januari, 2026 kl. 10:46

    NI ÄR JU HELT SJUKA I HUVUDET😠😠😠😠😠😠😤😤

    Svara
  3. Vinne skriver:
    29 januari, 2026 kl. 11:52

    Finns inte det kvinnor hotar och gör våld mot män oxå i Sverige?

    Svara
  4. V skriver:
    29 januari, 2026 kl. 12:00

    Ja det finns kvinnor också som misshandlar men dom är inte många

    Svara
  5. Jag älskar 8 sidor skriver:
    29 januari, 2026 kl. 13:47

    8 sidor, jag ser för många hat kommentarer i erat kommentarsfälte! jag vill gärna anmäla kommentaren jag ser som är inte snällt, Kan man anmäla kommentarer? men fint att ni lägger nyheter för oss

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      29 januari, 2026 kl. 13:51

      Hej!
      Vi tar bort kommentarer som är elaka.
      Det bryter mot våra regler.
      Om vi har missat att ta bort en elak kommentar
      kan du mejla oss på [email protected]
      /Hälsningar 8 Sidor

  6. 8sidor är bäst skriver:
    29 januari, 2026 kl. 13:57

    hej 8sidor jag har en fråga, är det samma nyheter i ett dag 😃😃😔😍

    Svara
  7. Little My skriver:
    29 januari, 2026 kl. 14:13

    De flesta brott begås av män.
    Hedersvåld hör inte hemma i Sverige. Dessa måste utvisas för gott.

    Svara
  8. Penny / Älskar 8 sidor skriver:
    29 januari, 2026 kl. 15:16

    Hej
    Det är jag som heter (Jag älskar 8 sidor) Jag heter Penny!
    Ja tack för era post, behövde det för har visat min lärare och då så sa hon att jag kunde fråga er om man kunde anmäla en kommentar. Men tack ändå 8 sidor!

    Svara
  9. Anonym skriver:
    29 januari, 2026 kl. 15:38

    Borde de inte erbjuda de hjälp att sluta med vålden?
    Också det är inte bara män som slåss. Även kvinnor har slagit sina barn!

    Svara
  10. Anonym skriver:
    29 januari, 2026 kl. 15:38

    Jag har sett kvinnor slagit sina barn också!

    Svara
  11. Omöjligt uppdrag? skriver:
    29 januari, 2026 kl. 16:47

    Att hjälpa människor som lever med hedersvåld är svårt. De är inte kristna som svenskarna och har helt andra värderingar. Det har gjorts försök att hjälpa flickor och efter ett tag på annan ort återvänder de till sin störda familj och blir mördade.

    Svara
