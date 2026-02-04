Alla Väljare
Veli-Pekka Säikkälä och Johan Lindholm från LO vill att arbetare jobbar kortare. Foto: Lars Schröder/TT
Förslag om arbetstid
Arbetarnas fackförbund LO
vill att arbetare ska jobba mindre.
Det gäller folk som jobbar
i vården, i fabriker och i restauranger.
Fackförbundet har ett förslag om det.
– Det är dags att minska tiden
vi arbetar.
Det säger Johan Lindholm
som är ledare för LO.
Den som jobbar heltid i Sverige
jobbar oftast 40 timmar i veckan.
Så har det varit i ungefär 50 år.
LO har undersökt
hur det skulle fungera
om många jobbade
35 timmar i veckan i stället.
– Det är inte omöjligt,
säger Johan Lindholm.
LO tycker att arbetare
ska få samma lön
även om de jobbar kortare tid.
LO vill ha en förhandling
om att korta arbetstiden
för alla arbetare.
Men arbetsgivarna
i Svenskt näringsliv
säger nej.
Det är organisationen
för de som ordnar jobb.
Arbetsgivarna säger
att kortare arbetstid
skulle vara dåligt för Sverige.
Då måste folk få lägre lön.
LO tänker fortsätta
att kämpa för kortare tid på jobbet.
LO vill att politikerna
ska ändra i lagen
om tid på arbetet.
8 SIDOR/TT
4 februari 2026
