Förslag om arbetstid

Arbetarnas fackförbund LO

vill att arbetare ska jobba mindre.

Det gäller folk som jobbar

i vården, i fabriker och i restauranger.

Fackförbundet har ett förslag om det.

– Det är dags att minska tiden

vi arbetar.

Det säger Johan Lindholm

som är ledare för LO.

Den som jobbar heltid i Sverige

jobbar oftast 40 timmar i veckan.

Så har det varit i ungefär 50 år.

LO har undersökt

hur det skulle fungera

om många jobbade

35 timmar i veckan i stället.

– Det är inte omöjligt,

säger Johan Lindholm.

LO tycker att arbetare

ska få samma lön

även om de jobbar kortare tid.

LO vill ha en förhandling

om att korta arbetstiden

för alla arbetare.

Men arbetsgivarna

i Svenskt näringsliv

säger nej.

Det är organisationen

för de som ordnar jobb.

Arbetsgivarna säger

att kortare arbetstid

skulle vara dåligt för Sverige.

Då måste folk få lägre lön.

LO tänker fortsätta

att kämpa för kortare tid på jobbet.

LO vill att politikerna

ska ändra i lagen

om tid på arbetet.

