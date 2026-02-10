Få kvinnor leder grupperna

I Sveriges riksdag

finns 15 grupper.

De kallas för utskott.

Det är viktiga grupper.

Politikerna i utskotten

ordnar förslagen

som riksdagen röstar om.

Utskotten ansvarar

för olika saker,

till exempel

försvaret

skolan

sjukvården.

Nu visar en undersökning

av programmet Ekot i Sveriges Radio

att få av utskottens ledare

är kvinnor.

– Det är dåligt.

Det är viktigt att flickor

och unga kvinnor

har förebilder.

Det säger ministern Nina Larsson

från partiet Liberalerna.

Hon är minister för jämställdhet.

I riksdagen är hälften

av politikerna kvinnor.

8 SIDOR