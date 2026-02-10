Alla Väljare
Nina Larsson är minister för jämställdhet. Hon är med i partiet Liberalerna. Foto: Claudio Bresciani/TT
Få kvinnor leder grupperna
I Sveriges riksdag
finns 15 grupper.
De kallas för utskott.
Det är viktiga grupper.
Politikerna i utskotten
ordnar förslagen
som riksdagen röstar om.
Utskotten ansvarar
för olika saker,
till exempel
- försvaret
- skolan
- sjukvården.
Nu visar en undersökning
av programmet Ekot i Sveriges Radio
att få av utskottens ledare
är kvinnor.
– Det är dåligt.
Det är viktigt att flickor
och unga kvinnor
har förebilder.
Det säger ministern Nina Larsson
från partiet Liberalerna.
Hon är minister för jämställdhet.
I riksdagen är hälften
av politikerna kvinnor.
10 februari 2026