Alla Väljare

Hon står framför Sveriges flagga.

Nina Larsson är minister för jämställdhet. Hon är med i partiet Liberalerna. Foto: Claudio Bresciani/TT

Få kvinnor leder grupperna

I Sveriges riksdag
finns 15 grupper.
De kallas för utskott.
Det är viktiga grupper.

Politikerna i utskotten
ordnar förslagen
som riksdagen röstar om.
Utskotten ansvarar
för olika saker,
till exempel

  • försvaret
  • skolan
  • sjukvården.

Nu visar en undersökning
av programmet Ekot i Sveriges Radio
att få av utskottens ledare
är kvinnor.

– Det är dåligt.
Det är viktigt att flickor
och unga kvinnor
har förebilder.

Det säger ministern Nina Larsson
från partiet Liberalerna.
Hon är minister för jämställdhet.

I riksdagen är hälften
av politikerna kvinnor.

8 SIDOR

10 februari 2026

