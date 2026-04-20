70 miljoner till Libanon

Kriget mellan Israel

och gruppen Hizbollah i Libanon

har tvingat

en miljon människor att fly.

Många bor i tält.

Deras hem är förstörda

av Israels attacker.

Sveriges regering ger nu

hjälp med pengar till Libanon.

Landet ska få 70 miljoner kronor.

Pengarna ska mest gå till

Förenta Nationernas grupp

som jobbar med flyktingar

och mat.

I mars fick Libanon också

pengar av Sverige.

Då bestämde regeringen att Sverige

skulle ge 65 miljoner kronor.

Benjamin Dousa är Sveriges minister

för hjälp till andra länder.

Han säger att regeringen

ger pengarna för att de ser

hur svårt vanliga människor

i Libanon har det.

8 SIDOR/TT