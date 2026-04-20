De går över hus som Israel har bombat sönder i södra Libanon. Bilden är från den 18 april. Foto: Mohammed Zaatari/AP/TT
70 miljoner till Libanon
Kriget mellan Israel
och gruppen Hizbollah i Libanon
har tvingat
en miljon människor att fly.
Många bor i tält.
Deras hem är förstörda
av Israels attacker.
Sveriges regering ger nu
hjälp med pengar till Libanon.
Landet ska få 70 miljoner kronor.
Pengarna ska mest gå till
Förenta Nationernas grupp
som jobbar med flyktingar
och mat.
I mars fick Libanon också
pengar av Sverige.
Då bestämde regeringen att Sverige
skulle ge 65 miljoner kronor.
Benjamin Dousa är Sveriges minister
för hjälp till andra länder.
Han säger att regeringen
ger pengarna för att de ser
hur svårt vanliga människor
i Libanon har det.
8 SIDOR/TT
Paus i kriget
- Just nu ska det
vara paus i kriget i Libanon.
Men attackerna har ändå fortsatt.
- Under helgen dödades
en israelisk soldat och nio skadades.
- Det hände när soldaterna
körde på en bomb i Libanon.
Det skriver tidningar i Israel.
- Israel attackerade också
södra Libanon med bomber
från luften i lördags.
- Israel fortsätter också
riva många hus i södra Libanon.
20 april 2026
dessa pengar borde satsas på sjukvård här hemma. vi kan inte hjälpa alla länder som är i krig. men det är min åsikt.