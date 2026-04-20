Hus har rasat ihop. De går över dem.

De går över hus som Israel har bombat sönder i södra Libanon. Bilden är från den 18 april. Foto: Mohammed Zaatari/AP/TT

70 miljoner till Libanon

Kriget mellan Israel
och gruppen Hizbollah i Libanon
har tvingat
en miljon människor att fly.

Många bor i tält.
Deras hem är förstörda
av Israels attacker.

Sveriges regering ger nu
hjälp med pengar till Libanon.
Landet ska få 70 miljoner kronor.
Pengarna ska mest gå till
Förenta Nationernas grupp
som jobbar med flyktingar
och mat.

I mars fick Libanon också
pengar av Sverige.
Då bestämde regeringen att Sverige
skulle ge 65 miljoner kronor.

Benjamin Dousa är Sveriges minister
för hjälp till andra länder.
Han säger att regeringen
ger pengarna för att de ser
hur svårt vanliga människor
i Libanon har det.

Paus i kriget

  • Just nu ska det
    vara paus i kriget i Libanon.
    Men attackerna har ändå fortsatt.
  • Under helgen dödades
    en israelisk soldat och nio skadades.
  • Det hände när soldaterna
    körde på en bomb i Libanon.
    Det skriver tidningar i Israel.
  • Israel attackerade också
    södra Libanon med bomber
    från luften i lördags.
  • Israel fortsätter också
    riva många hus i södra Libanon.
Flera grävmaskiner gräver i ras efter hus. Arbetare söker efter människor vid hus som har bombats sönder i Libanon. Foto: Bilal Hussein/AP/TT

20 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
1 kommentar
  1. . skriver:
    20 april, 2026 kl. 11:08

    dessa pengar borde satsas på sjukvård här hemma. vi kan inte hjälpa alla länder som är i krig. men det är min åsikt.

